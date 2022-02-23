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Facebook’tan Yeni Hamle: Düşen Kazancını Reels İle Kapatmak İstiyor

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Meta, genel kullanıcı sayılarının düştüğünü bildiren raporlardan sonra en hızlı büyüyen içerik biçimini genişletmek amacıyla kısa video özelliği Reels'i küresel olarak piyasaya sürdüğünü açıkladı.
Facebook’tan Yeni Hamle: Düşen Kazancını Reels İle Kapatmak İstiyor

Yakın zamanda sanal gerçeklik ürünlerini odağına aldığını açıklayan sosyal medya devi, şubat ayındaki düşük kazanç raporunun ardından piyasa değerinin üçte birini kaybetti. Bunun üzerine sosyal medya platformu, gençleri hedefleyerek odağına kısa videoları almaya karar verdi.

Reels zaten ABD’de ve başka yerlerde mevcuttu, ancak şimdi toplam 150 ülkeye açılacak ve Facebook ve Instagram uygulamalarında daha belirgin bir şekilde öne çıkacak. Video aracı ayrıca, kullanıcıların başkalarının videolarını kendi yorumlarına eklemek de dahil olmak üzere daha fazla düzenleme ve paylaşma özelliği sunacak.

HERKESİN KULLANIMINA SUNUYOR

Meta CEO’su Mark Zuckerberg salı günü bir Facebook gönderisinde, “Reels, şimdiye kadarki en hızlı büyüyen içerik biçimimiz ve bugün onu küresel olarak Facebook’taki herkesin kullanımına sunuyoruz” dedi.

Artık insanların Facebook’ta geçirdikleri zamanın yarısını videonun oluşturduğunu söyleyen şirket, içerik oluşturucuların Reels özelliği aracılığıyla para kazanmalarının yeni yollarını da duyurdu.

Meta, salı günü yaptığı duyuruda ayrıca, Hikayeler özelliği, İzle sekmesi ve haber akışının üst kısmı gibi yeni yerlerde Facebook Reels’i kullanıcıların görmesi için güncellemeler yayınlayacağını da belirtti.

HEDEF, GENÇLER

Meta, Çin teknoloji devi ByteDance’in sahip olduğu TikTok’un hızla popülerleşmesine yanıt olarak Reels’i 2020’de Instagram’da ve 2021’de Facebook’ta başlattı.

Daha önce Facebook’ta çalışan Frances Haugen tarafından sızdırılan Meta’nın iç araştırması, genç kullanıcıların 2012’den beri platformda düşüşte olduğunu ve yalnızca 25 yaş ve üstü kullanıcıların Facebook kullanımını artırdığını gösterdi.

Meta, son kazançları sırasında, Apple’ın işletim sistemindeki gizlilik değişikliklerinden, markaların Facebook ve Instagram’da reklamlarını hedeflemesini ve ölçmesini zorlaştıran sorunlarla karşılaştığını söylemişti.

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