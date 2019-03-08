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"Facebook'u gizlilik odaklı bir platforma dönüştüreceğim"

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Facebook'un başındaki isim Zuckerberg yayınladığı yeni mesajında "Facebook'u gizlilik odaklı bir platforma dönüştüreceğim" ifadesine yer verdi.
"Facebook'u gizlilik odaklı bir platforma dönüştüreceğim"

Sosyal medya devi Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, son dönemde eleştirilerin odağında olan platform ile ilgili dün bir blog yazısı kaleme aldı. 

Zuckerberg, yazıda Facebook'u gizlilik odaklı bir platform haline dönüştürmeyi planladığını açıkladı. 

Kullanıcıların daha fazla gizlilik içerisinde paylaşım yapmak istediklerinin altını çizren Zuckerberg, Facebook'un önümüzdeki yıllarda bu talep doğrusunda şekilleneceğini belirtti. 

Zuckerberg, blog yazısında şu ifadelere yer verdi: 

"Son 15 yılda Facebook ve Instagram insanlara bir kent meydanının dijital versiyonunda arkadaşlar, topluluklar ve ilgilerini çeken alanlarla bağlantı kurmalarına yardımcı oldu. Ancak insanlar giderek artan bir şekilde oturma odasının dijital versiyonunda gizlilik içerisinde bağ kurmak istiyorlar"   

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