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Facebook’u ifşa ettiler: Ölüm tehditlerini kaldırmamışlar

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Geçen ay ABD'de yapılan ara seçim sırasında araştırma yapan kâr amacı gütmeyen gruplar, Meta bünyesindeki Facebook'un bazı tehlikeli mesajlar yayınlayan reklamları kaldırmadığını ortaya çıkardı.
Facebook’u ifşa ettiler: Ölüm tehditlerini kaldırmamışlar

Facebook hakkındaki ifşalara bir yenisi daha eklendi… Geçen ay ABD’de yapılan ara seçim öncesinde kâr amacı gütmeyen Global Witness isimli sivil toplum kuruluşu ve New York Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar, Facebook’un çok tehlikeli sularda yüzdüğünü ortaya çıkardı.

ABD medyasında yayınlanan araştırma sonuçlarına göre Meta bünyesinde çalışmalarını sürdüren Facebook’un “seçim çalışanlarına ölüm tehditleri içeren reklamları” kaldırmadığı belirlendi. Benzer bir şekilde seçim çalışanlarına yönelik bu tür reklamların YouTube ve TikTok’ta da bulunduğunu fakat tespit edildikten sonra bunların kaldırıldığını açıklayan uzmanlar, “YouTube ve TikTok’ta bu ilanları yayınlayanların hesapları askıya alındı. Fakat Facebook bu ilanları yayınlamaya devam etti. O dönemde her 20 reklamdan 15’i tehdit içeriyordu” dedi.

Global Witness’ın açıklamasında, “Platform, ölüm tehdidi içeren 10 İngilizce ilandan 9’unu onaylarken 10 İspanyolca ilandan da 6’sını onaylamış. Biz de denemek için benzer bir ilanı yayına aldık fakat hesabımız askıya alınmadı” duyurusunu yaptı.

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