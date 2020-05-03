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Facebook'un ardından YouTube da koronavirüsle ilgili komplo teorileri üreten David Icke’ın hesabını kapattı

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Facebook'un ardından YouTube da koronavirüsle ilgili komplo teorileri üreten David Icke’ın hesabını kapattı
Facebook'un ardından YouTube da koronavirüsle ilgili komplo teorileri üreten David Icke’ın hesabını kapattı

YouTube, koronavirüs hakkında bilgi paylaşımı ile ilgili kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 68 yaşındaki eski futbolcu David Icke’ın hesabını kapattığını açıkladı.

Icke 5G ağlarıyla koronavirüsün yayılması arasında bir bağ olduğu gibi tartışmalı ve kanıtlanmamış iddialarda bulunuyordu.

Bir videosunda ise virüsün arkasında Yahudi bir grubun olduğunu öne sürmüştü.

Facebook da Cuma günü Icke'ın hesabını kapatmıştı.

Bunun üzerine Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Icke, “Faşist Facebook David Icke’ın hesabını siler - elitler KORKUYOR” dedi.

Dijital kampanya grubu Dijital Öfke Karşıtı Merkez (CCDG), Twitter'da paylaştığı mesajda, Facebook ve YouTube'un ardınan David Icke'ın hesabını kapatması için Instagram ve Twitter'a da çağrı yaptı.

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