  • BIST 1.433,490
  • Altın 533,09
  • Dolar 9,3000
  • Euro 10,8000
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAHaftalık Hava Tahmininde Yağmur Yok, Sis Var

Facebook'un ismi değişiyor mu?

» »
ABD medyası, Facebook'un meta veri tabanı oluşturma planını yansıtmak için şirket adını değiştirmeyi planladığını iddia etti.
Facebook'un ismi değişiyor mu?

ABD medyası, Facebook'un meta veri tabanı oluşturma planını yansıtmak için şirket adını değiştirmeyi planladığını iddia etti.

Reuters'ın The Verge'e dayandırdığı habere göre, sosyal medya devi Facebook yakında adını değiştirecek ve markalaşma planını değiştirecek.

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, şirketin 28 Ekim'deki yıllık iletişim konferansında isim değişikliği hakkında konuşmayı planlıyor, ancak Verge'in bildirdiğine göre isim daha erken açıklanabilir.

Facebook, isim değiştirme söylentileri hakkında yorum yapmadı.

 

Facebook'un yeni teknolojisi: Eğlence mi, meta veri aracı mı?

 

Haber, şirketin ticari uygulamaları konusunda ABD hükümetinin artan baskılarıyla karşı karşıya olduğu bir zamanda geldi.

Verge raporuna göre, yeniden markalaşma, Facebook'un sosyal medya uygulamasını bir ana şirket altındaki birçok üründen biri olarak konumlandıracak ve bu da Instagram, WhatsApp, Oculus ve daha fazlası gibi grupları denetleyecek.

Silikon Vadisi'nde şirketlerin hizmetlerini genişletmek için teklif verirken isimlerini değiştirmeleri alışılmadık bir durum değil.

Google , arama ve reklamcılık faaliyetlerinin ötesine geçmek, otonom araç birimi ve sağlık teknolojisinden uzak bölgelerde internet hizmetleri sunmaya kadar çeşitli diğer girişimleri denetlemek için 2015 yılında Alphabet Inc'i (GOOGL.O) bir holding şirketi olarak kurdu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trudeau'dan özür: Yerlileri anma töreni davetine cevap vermediğim için pişmanım19 Ekim 2021 Salı 12:05
  • ABD'de aşısız yetişkinlerin Kovid-19'dan ölme riski tam aşılılardan 11 kat fazla19 Ekim 2021 Salı 10:18
  • F-35 krizi: ABD Dışişleri Erdoğan'ı doğrulamadı19 Ekim 2021 Salı 09:37
  • ABD Eski Dışişleri Bakanı Colin Powell Covid 19'dan hayatını kaybetti18 Ekim 2021 Pazartesi 21:20
  • ABD’nin eski dışişleri bakanı Colin Powell, Covid-19’dan öldü18 Ekim 2021 Pazartesi 19:31
  • İklim değişikliğine dikkat çekmek için yüzlerce kişi çıplak poz verdi18 Ekim 2021 Pazartesi 17:31
  • ABD'den Dedeağaç Limanı'na geniş çaplı askeri sevkiyat bekleniyor18 Ekim 2021 Pazartesi 15:48
  • Peru, Guaido'nun atadığı büyükelçiyi tanımayacak16 Ekim 2021 Cumartesi 17:33
  • Küba'da can kaybı 8 bini aştı16 Ekim 2021 Cumartesi 17:01
  • ABD'den Kabil’de hava saldırısında öldürdüğü sivillerin ailelerine tazminat16 Ekim 2021 Cumartesi 14:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti