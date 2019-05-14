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Facebook'un kurucu ortağı Hughes'un açıklamalarına Zuckerberg'den cevap geldi

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Federal Ticaret Komisyonu'nun Facebook'a vereceği cezaya dair pazarlıklar sürerken, Facebook'un kurucu ortağı Chris Hughes, bu hafta yayınladığı bir makalede şirketin parçalanmasını içeren çözüm önerilerinde bulundu.
Facebook'un kurucu ortağı Hughes'un açıklamalarına Zuckerberg'den cevap geldi

Facebook'un kurucu ortağı Chris Hughes, bu hafta New York Times'ta bir makale kaleme alarak Federal Ticaret Komisyonu tarafından cezalandırılması beklenen Facebook'a dair çözüm önerilerinde bulundu. Yasa koyucuların Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı ayrıması gerektiğini söyleyen Hughes'a Zuckerberg'in cevabı gecikmedi. 

Konuyla ilgili olarak France Info'ya konuşan Zuckerberg şunları söyledi: 

Yazdıklarını okuduğumda, benim asıl tepkim, yapmamızı önerdiği şeyin, bu sorunların çözülmesine yardımcı olmak için hiçbir etki yaratmayacağı yönünde oldu. Bu nedenle bence eğer umursadığınız şey demokrasi ve seçimler ise, o zaman bizimki gibi bir şirketin seçim müdahalesine karşı mücadele etmek için gerçekten gelişmiş araçlar geliştirmeye  yılda milyarlarca dolar yatırım yapabilmesini istersiniz.

Zuckerberg'in görüşlerine göre gizlilik, güvenlik, yanlış bilgilendirme gibi Facebook'un belli başlı problemleri, şirketi parçalara ayırarak çözülmeyeceği gibi bu durum o platformların korunmasını da engelleyecek. Zira Facebook uygulama ailesinin parçalanması halinde  uygulamaların ekonomik güçleri küçülecek ve seçmenleri etkisi altına alan içerikleri dağıtan botların tespit edilmesinde kullanılan yapay zeka gibi güvenlik teknolojilerinin kullanılması zorlaşacak. 

Hughes Mark Zuckerberg'in benzeri görülmemiş bir güce sahip olduğunu belirten yaklaşımının Amerikan karşıtı olduğunu ifade etti. Aynı zamanda Hughes Facebook'un yaygın bir şekilde satın alma yapmasına ve güçlenen rakiplerini kopyalamasına da dikkat çekti. Hatırlarsanız Facebook’un ilk başkanı Sean Parker ve büyüme yöneticisi Chamath Palihapitiya da ürettikleri sosyal ağın toplumu etkileme biçimiyle ilgili uyarılarda bulunmuştu. 

Tüm bu açıklamalara rağmen Zuckerberg, Facebook'un büyük ölçekte hareket etmesinin kamu yararına olduğunu savunuyor. Hatta Zuckerberg bu konuda şu cümleleri sarf ediyor: 

Bu yıl güvenlik için ayrılan bütçemiz, bu on yılın başlarında halka açıldığımızda elde ettiğimiz gelirden çok daha büyük. Bunların çoğu, şu anda bunu destekleyebilecek başarılı bir işletme kurabildiğimiz için gerçekleşiyor. Güvenliğe, sosyal medya işindeki herkesten daha çok yatırım yapıyoruz.

Facebook İletişim Departmanı Başkan Yardımcı Nick Clegg de yaptığı açıklamalarla Zuckerberg'in görüşünü destekliyor. Şirketin hacminin sorun teşkil etmediğini belirten Clegg, kullanıcıların çıkarlarına ve haklarına dikkat çekerek şirketin yasa koyuculara ve hükümetlere karşı sorumluluklarını gündeme getirdi. 

Şimdilik Facebook üst düzey yöneticileri kurumu savunmaya devam etse de, Hughes'un belirttiği üzere ciddi bir tekelleşme sorunu olduğunu söylemek mümkün. Yine de geçtiğimiz günlerde senatör Elizabeth Warren'ın da öne sürdüğü üzere bu tekelleşmenin ortadan kalkması halinde bile Facebook ölçeğinde faaliyet gösteren büyük şirketler daha karlı çıkabiliyor. 

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