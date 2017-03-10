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Facebook'un kurucusu Zuckerberg ikinci kez baba olacak

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Facebook'un kurucusu Zuckerberg ikinci kez baba olacak
Sosyal medya devi Facebook'un kurucusu ve yöneticisi Mark Zuckerberg, eşi Priscilla ile ikinci bir kız çocuk beklediklerini açıkladı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, eşi Priscilla'yla ilk çocukları Max'in ardından ikinci bir kız bebek daha beklediklerini duyurdu.

'KIZ OLMASINI DİLEDİM'

Açıklamasında Zuckerberg, "Priscilla'nın hamile olduğunu öğrendiğimizde, ilk dileğimiz bebeğin sağlıklı olmasıydı. İkinci dileğim ise bir kız bebek olmasıydı. Bir kız kardeşe sahip olmaktan daha güzel bir hediye düşünemiyorum. Max ve yeni bebeğimizin birer kız kardeşe sahip olacakları için çok mutluyum" dedi.

'KIZ KARDEŞLERİM AYNI ZAMANDA ÇOK İYİ BİRER DOSTTU'

Zuckerberg, eşinin ve kendisinin çocukluk dönemlerini gösteren 4 farklı fotoğraf paylaşarak kız kardeşe sahip olmanın kendisi için ne anlama geldiğini anlattı. Üç kız kardeşle büyüdüğünü ve onlardan çok şey öğrendiğini vurgulayan Zuckerberg, kız kardeşlerinin sadece kardeş olmadığını, aynı zamanda çok da iyi dost olduklarını kaydetti.

İkilinin ilk çocuğu Max Zuckerberg (Maxima Chan Zuckerberg) Aralık 2015'te dünyaya gelmişti.

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