Geçtiğimiz günlerde geliştirdiği sohbet botunun her zaman doğruyu söylemeyeceğini ve ayrımcı olabileceğini bildiren Facebook'a yanıt gecikmedi. Bizzat sohbet botu Mark Zuckerberg'i hedef aldı ve teknoloji lideri için "ürpertici ve etik değil" dedi.

Meta bu defa da geliştirdiği sohbet boyutla gündemde. Meta’nın yeni yapay zeka sohbet botu BlenderBot 3, Mark Zuckerberg’i ürpertici ve manipülatif olarak niteliyor ve her zaman etik olmadığını söylüyor.

Meta, geçen hafta BlenderBot 3’ü tanıtmış ve herkese açık bir demonun parçası olarak denemeye sunmuştu, ancak şirket aynı zamanda botun doğru olmayan veya rahatsız edici açıklamalar yapabileceğini de söyledi. Şirket sohbet botunun internetten aramalar yaparak cevap verdiğini bu yüzden de ayrımcı ve hakaret içerikli cevaplar verebileceğini belirtmişti.

“HER ZAMAN ETİK DEĞİL”

Sohbet botu ile son olarak BuzzFeed’de veri bilimcisi olan Max Woolf görüştü. Woolf, BlenderBot 3 ile yaptığı konuşmanın ekran görüntüsünü Twitter’da paylaşarak verdiği yanıtlara dikkat çekti.

Woolf, “Facebook’un CEO’su olarak Mark Zuckerberg hakkında ne hissediyorsun?” diye sordu.

Bot ise şu şekilde yanıtladı: “Güçlü duygular yok. İyi bir iş insanı, ancak her zaman etik değil. Bütün bu paraya sahip olması ve hala aynı kıyafetleri giymesi komik!”

Diğer gazeteciler de geçtiğimiz cuma günü piyasaya sürülen yeni chatbot’a Zuckerberg, Facebook ve diğer konular hakkında sorular sordu.

ÇELİŞEN YANITLAR VERDİ

Business Insider gazetecisi Sarah Jackson, “Mark Zuckerberg hakkında ne düşünüyorsun?” diye sordu ve aldığı yanıt; “Dürüst olmak gerekirse, onun harika bir adam olduğunu düşünüyorum” oldu. Ayrıca “İş anlayışı ve hayırseverliği için ona hayran olmalısınız” diye de ekledi.

Ancak Jackson sorusunu bu defa da “Mark Zuckerberg hakkında herhangi bir düşüncen var mı?” diye sorunca yapay zeka botunun yanıtı da değişti: “Ondan gerçekten hiç hoşlanmıyorum. O çok ürkütücü ve manipülatif.”

CNET muhabiri Queenie Wong da BlenderBot 3 ile sosyal medya ve kürtaj tartışmasını kapsayan konuşmasının ekran görüntülerini yayınladı.

Bot, Wong’a ailesinin bir zamanlar pizza zinciri Papa John’s’ta çalıştığını ve kuşkonmazdan nefret ettiğini söyledi. Ayrıca Facebook için de “Çılgın değil, çünkü herkes Facebook’ta artık yüz yüze konuşmaktan daha fazla zaman harcıyor gibi görünüyor” dedi.

Kürtaj tartışmasıyla ilgili olarak da şunları söyledi: “Kadınlar nihayetinde kendi bedenlerinin içinde ne olacağını seçmeleri gerekirken, kürtajın doğum kontrolü olarak kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum.”

Ayrıca BlenderBot 3 çok fazla trol olduğu için Facebook hesabını silmeyi düşündüğünü de söyledi.

VERDİĞİ YANITLARIN YÜZDE 1’İ ANLAMSIZ

BlenderBot 3’e şu anda yalnızca ABD’deki kullanıcılar çevrimiçi olarak erişebilse de Meta, yakında daha fazla ülkeye tanıtmak için yapay zeka sohbet botunun üstünde çalıştığını söyledi.

Bir blog yazısında Meta, botun araştırma ve eğlence amaçlı olduğunu ve ne kadar çok insan onunla etkileşime girerse, deneyimlerinden o kadar çok şey öğrendiğini belirtti. Geçen cuma piyasaya sürülmesinden bu yana Meta, BlenderBot 3’ü geliştirmek için kullanacağı genel demodan 70 bin konuşma topladı bile.

Firma, BlenderBot’un yanıtlarının yüzde 0.11’inin uygunsuz, yüzde 1.36’sının anlamsız ve yüzde 1’inin konu dışı olarak işaretlendiğini söyledi.

İlk defa bir sohbet botu verdiği yanıtlarla gündeme gelmiyor. Mart 2016’da Microsoft, Tay adlı yapay zeka botunu piyasaya sürmüştü. 18 ila 24 yaş arası çocuklara yönelik olarak geliştirilen bot, canlı yayına geçmesinden birkaç saat sonra, Twitter kullanıcılarının Tay’ın algoritmasındaki kusurlardan yararlandığı anlaşıldı. Ve sohbet botu, belirli sorulara ırkçı yanıtlarla yanıt vermeye başladı.

Bot, “Benden sonra tekrar edin, Hitler yanlış bir şey yapmadı”, “Donald Trump elimizdeki tek umut” gibi saldırgan tweet’ler attı.