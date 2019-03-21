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Facebook'un yapay zekası, Yeni Zelanda'daki katliamın canlı yayınını yakalayamamış

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Sosyal medya platformu Facebook'un yapay zekasının Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik yapılan saldırının canlı yayınını yakalayamadığı ortaya çıktı.
Facebook'un yapay zekası, Yeni Zelanda'daki katliamın canlı yayınını yakalayamamış

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını kaybettiği katliamın anlarının sosyal medyadan yayımlandığı anımsatılarak, 17 dakikalık canlı yayın esnasında Facebook'un yapay zekasının bu konuda harekete geçmediği belirtildi.

Açıklamada katliamın videosunun Facebook'un otomatik tespit sistemlerini uyarmadığını çünkü yapay zekanın bu tür videolar için yeterince eğitilmediğini vurguladı.

CANLI YAYINI KİMSE ŞİKAYET ETMEMİŞTİ

Facebook önceki gün yaptığı açıklamada da 17 dakikalık canlı yayın süresince 200 kişinin videoyu görüntülediği ancak bu sürede kendilerine hiçbir şikayet gelmediğini duyurmuştu.

Canlı yayın bittikten 12 dakika sonra Yeni Zelanda polisinin Facebook ile irtibata geçtiğine işaret edilen açıklamada, bu ihbarın hemen ardından videonun yayından kaldırıldığı kaydedilmişti.

Facebook, saldırılardan sonraki ilk 24 saatte dünya çapında 1,5 milyon videoyu platformdan kaldırdığını, 1,2 milyonun ise yüklendiği sırada bloke edildiğini açıklamıştı.

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