Facebook’un yeni projesi beyin kontrollü yazı teknolojisi

Sosyal medya devi Facebook, beynimizle bilgisayarları kontrol etmemizi sağlayabilecek bir teknoloji üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Facebook’un yeni projesi, “sessiz konuşma” yazılımıyla insanlara dakikada 100 kelime yazdırmaları şansı tanıyacak.

Proje henüz ilk aşamalarında ve başarılı olabilmesi için, beyin dalgalarını ameliyat müdahalesi olmadan saptayabilecek bir yeni teknolojiye ihtiyacı var.

SESİN HIZI VE ESNEKLİĞİNDE

Projeyi yöneten Facebook’un donanım araştırma laboratuvarı ‘Building 8’in yöneticisi Regina Dugan, şirketin bunu başarabilmek için hem donanım hem yazılım inşa ettiğini söyledi.

Proje için 60 bilim insanı ve akademisyen alındı.

Regina Dugan’a göre, projenin amacı rastgele düşüncelerimizi deşifre etmek değil:

“Hepimizin bir sürü düşüncesi var ve hangilerini paylaşacağınızı siz seçiyorsunuz. Biz işte bu düşüncelerin deşifre edilmesinden bahsediyoruz: Sesin hızı ve esnekliğine eş bir sessiz konuşma arayüzünden…”

ZUCKERBERG: BEYİN 4 HD FİLM BÜYÜKLÜĞÜNDE VERİYE SAHİP

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg de, kişisel sayfasından şu açıklamaları yaptı:

“Beyinlerimiz internetten saniyede dört HD film izleyebileceğimiz kadar büyük bir veriye sahip. Sorun, bilgiyi dışarı akıtmamız için en iyi yol olan konuşma, bilgiyi ancak 1980’li yıllardaki modemlerin verileri boyutunda dışarı iletebiliyor. Üzerinde çalıştığımız sistem, cep telefonunuzda mesaj yazma hızınınızın yaklaşık beş katı hızla ve doğrudan beyninizden yazmanızı sağlayacak.”

DERİ TEKNOLOJİSİ: ÇİNCE DÜŞÜNCEYİ İSPANYOLCA HİSSETMEK

BBC Türkçe’nin haberine göre, Facebook ekibindeki geliştiriciler, aynı zamanda insanların derileri aracılığıyla duymalarını sağlamak için çalışmalar yürütüyor.

Sistem derideki baskı noktalarını kullanarak bilgiyi iletiyor.

Dugan, “Çok uzak değil, bir gün, ben Çince düşündüğümde onu anında İspanyolca olarak hissedebileceksiniz” diye açıkladı ve ekledi: “Biraz korkutucu mu? Kesinlikle evet.”

Facebook’un bahsettiği teknoloji halihazırda mümkün kılınanların çok ama çok ilerisinde.

Bugünün teknolojisiyle sofistike beyin kontrolünü sağlamak ancak bilgisayarın çipini beyine yerleştirmekle olabilir.

Pazarda harici beyin-kontrol teknolojileri zaten mevcut ancak bunlar çok daha basit kalıyor.

Facebook’a göre, bu teknolojilere ulaşmak için beyin aktivitelerini saniyede yüzlerce kez ölçecek yeni ve müdahalesiz sensörler geliştirilmeli.