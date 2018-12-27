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Faciaya kılpayı: Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu

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Lefkoşa-Mağusa anayolunun Hamitköy çıkışında dün akşam saatlerinde yola düşen bir sandalyenin neden olduğu zincirleme kaza ucuz atlatıldı.
Faciaya kılpayı: Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 18.50 sıralarında, Lefkoşa- Gazimağusa Anayolu 1-2 km’leri arasında, 24 yaşındaki Yonca Baba, yönetimindeki LY 331 plakalı araç ile sağ şerit içerisinde doğu istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve meçhul bir araçtan yol içerisine düşen sandalye dolayısıyla durmak zorunda kalan 38 yaşındaki Mustafa Cambaz yönetimindeki ZNF 850 plakalı aracın arka kısmına çarptı. Akabinde geriden gelmekte olan 32 yaşındaki Muhammet Sıddık Şen, yönetimindeki JM 707 plakalı araç ile kaza sonrası duran LY 331 plakalı araca çarptı. 

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Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde ileriye doğru savrulan LY 331 plakalı araç yolun sağında durmakta olan 51 yaşındaki Güngör Tuğcan yönetimindeki HZ 250 plakalı araca çarptı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan LY 331 plakalı araç sürücüsü Yonca Baba kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

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