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Fadıl Rinter Hayatını Kaybetti

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Ülkenin ilk şampuan ve komzetik üreticilerinden Fadıl Rinter, hayatını kaybetti.
Fadıl Rinter Hayatını Kaybetti

Ülkenin ilk şampuan ve komzetik üreticilerinden Fadıl Rinter, hayatını kaybetti.

Magic markasıyla Türkiye'ye ilk şampuan ihracatını 80'li yıllarda yapan, Rinter, Sanayi Odası'nda yönetim kurullarında uzun yıllar görev yapmıştı

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