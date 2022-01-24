Ülkenin ilk şampuan ve komzetik üreticilerinden Fadıl Rinter, hayatını kaybetti.
Magic markasıyla Türkiye'ye ilk şampuan ihracatını 80'li yıllarda yapan, Rinter, Sanayi Odası'nda yönetim kurullarında uzun yıllar görev yapmıştı
Ülkenin ilk şampuan ve komzetik üreticilerinden Fadıl Rinter, hayatını kaybetti.
Magic markasıyla Türkiye'ye ilk şampuan ihracatını 80'li yıllarda yapan, Rinter, Sanayi Odası'nda yönetim kurullarında uzun yıllar görev yapmıştı
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