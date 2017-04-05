“Faethon” devriye botunda ölenlerin belirlenmesi için kazılar dün başladı

Dillirga çarpışmaları sırasında, 1964 yılında, Türk savaş uçakları tarafından bombalanan “Faethon” devriye botunda görev yapan 6 Yunan askerinin tespit edilmesi için dün Konstantinos ve Eleni Mezarlığı’nda, kazı çalışmalarına başlanıldığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Konstantinos ve Eleni Mezarlığı’nda kazı çalışmalarının başlamasına ilişkin habere geniş bir şekilde yer verdiler.

Gazete, Dillirga bölgesindeki olayların ardından, yarım asır sonra, 6 Yunan askerinin akıbetinin belirleneceğini yazdı.

Gazete, kazının yapılacağı noktada, 11 Yunan askerinin gömülü olduğunun tahmin edildiğini, bunlardan 6’sının ise “Faethon” adlı devriye botunda görev yapan Yunan askeri kişiler olduğunun düşünüldüğünü de anımsattı.

“Faethon” devriye botunda hayatını kaybedenlerin ailelerinin geçmişte yanlış kemik kalıntılarını teslim aldıklarını da belirten gazete, kazı çalışmalarının başlamasıyla bu yanlışların düzeltilmesinin de beklendiğini yazdı.

Habere göre kazı çalışmaları, antropologlar, genetik uzmanları, arkeologlardan oluşan grup tarafından yürütülecek.

Gazete haberinde ayrıca “Faethon” devriye botunda hayatını kaybedenlerin gerçekten söz konusu mezarlıkta gömülü olup olmadıklarını hiç kimsenin bilmediğini de yazdı.