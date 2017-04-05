 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 88.410
  • Altın 148,419
  • Dolar 3,6774
  • Euro 3,9249
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAHavalar daha da sıcaklaşacak mı?

“Faethon” devriye botunda ölenlerin belirlenmesi için kazılar dün başladı

»
“Faethon” devriye botunda ölenlerin belirlenmesi için kazılar dün başladı
Dillirga çarpışmaları sırasında, 1964 yılında, Türk savaş uçakları tarafından bombalanan “Faethon” devriye botunda görev yapan 6 Yunan askerinin tespit edilmesi için dün Konstantinos ve Eleni Mezarlığı’nda, kazı çalışmalarına başlanıldığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Konstantinos ve Eleni Mezarlığı’nda kazı çalışmalarının başlamasına ilişkin habere geniş bir şekilde yer verdiler.

Gazete, Dillirga bölgesindeki olayların ardından, yarım asır sonra, 6 Yunan askerinin akıbetinin belirleneceğini yazdı.

Gazete, kazının yapılacağı noktada, 11 Yunan askerinin gömülü olduğunun tahmin edildiğini, bunlardan 6’sının ise  “Faethon” adlı devriye botunda görev yapan Yunan askeri kişiler olduğunun düşünüldüğünü de anımsattı.

“Faethon” devriye botunda hayatını kaybedenlerin ailelerinin geçmişte yanlış kemik kalıntılarını teslim aldıklarını da belirten gazete, kazı çalışmalarının başlamasıyla bu yanlışların düzeltilmesinin de beklendiğini yazdı.

Habere göre kazı çalışmaları, antropologlar, genetik uzmanları, arkeologlardan oluşan grup tarafından yürütülecek.

Gazete haberinde ayrıca “Faethon” devriye botunda hayatını kaybedenlerin gerçekten söz konusu mezarlıkta gömülü olup olmadıklarını hiç kimsenin bilmediğini de yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hirdkarbon Fonu Yasa Tasarısı Meclis’e gidiyor04 Nisan 2017 Salı 12:48
  • Akıncı-Guterres görüşmesinden işaret bekleniyor04 Nisan 2017 Salı 12:48
  • Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki anlaşma güncelleniyor04 Nisan 2017 Salı 11:37
  • İki farklı noktada bulunan toplu mezar için kazılara başlanıyor04 Nisan 2017 Salı 11:36
  • Sözde “Maraş Belediye Başkanı” Aleksis Galanos “öngörülemeyen gelişmelerden” söz etti04 Nisan 2017 Salı 11:08
  • Larnaka Marinasına “Karpaz Gate Marina’yı” işleten şirket de talip04 Nisan 2017 Salı 11:05
  • Kıbrıs'ın güneyinde işsizlik oranında düşüş04 Nisan 2017 Salı 11:04
  • Rum partiler liderler yemeğini değerlendirdi04 Nisan 2017 Salı 10:30
  • Pulya avının önlenmesi operasyonlarının bilançosu büyük04 Nisan 2017 Salı 10:23
  • Kasulidis: "Kıbrıs Türk tarafının tezleri Denktaş’ın zamanından bu yana aynı"04 Nisan 2017 Salı 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti