  • BIST 97.845
  • Altın 388,020
  • Dolar 7,0929
  • Euro 7,6935
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKABilim insanlarından Kovid-19 için yeni komplikasyon uyarısı: Şizofreniye yol açabilir

Fahrettin Altun: Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış izni verdik

»
Fahrettin Altun, koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilacın satışına izin verildiğini açıkladı.
Fahrettin Altun: Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış izni verdik

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yerli firma tarafından koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilacın satışına izin verildiğini açıkladı. 

SATIŞ İZNİNİ VERDİK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda, "Yerli bir ilaç firmamız tarafından Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca İstanbul’daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek" ifadelerini kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kayseri'de İbrahim Gökçek'in cenazesine ülkü ocakları saldırdı: 'Gömseler bile çıkarır, yakarız'09 Mayıs 2020 Cumartesi 09:18
  • Türkiye'de vaka sayıları açıklandı08 Mayıs 2020 Cuma 19:36
  • Alkolden Ehliyetine 2050'ye kadar el konuldu08 Mayıs 2020 Cuma 18:52
  • Kavak Yelleri ekibi ve Pinhani'nden 14 yıl sonra yeni klip08 Mayıs 2020 Cuma 18:51
  • Eşini bıçakladı, cezaevinden çıkınca aleyhine tanıklık yapan oğlunu öldürdü08 Mayıs 2020 Cuma 17:43
  • İBB Bilimsel Danışma Kurulu: Herkes kendi özel havlusu, örtüsü, tarak ve fırçası ile kuaföre gitmeli08 Mayıs 2020 Cuma 17:15
  • Gökçek’in naaşının bulunduğu cemevine polis müdahalesi08 Mayıs 2020 Cuma 16:49
  • Silivri Cezaevi'nde 44 pozitif vaka tespit edildi08 Mayıs 2020 Cuma 16:24
  • Sedat Peker'den Berat Albayrak iddiası: Uçağımı durdurup 'cezaevine atın' dediğini söylediler, 'kesinlikle Berat bey beni yok etmek istiyor' dedim08 Mayıs 2020 Cuma 16:18
  • THY ABD'den, Türkler için 4 uçak havalandıracak08 Mayıs 2020 Cuma 09:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti