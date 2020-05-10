Fahrettin Altun: Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış izni verdik

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yerli firma tarafından koronavirüs tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilacın satışına izin verildiğini açıkladı.

SATIŞ İZNİNİ VERDİK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun yaptığı paylaşımda, "Yerli bir ilaç firmamız tarafından Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca İstanbul’daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek" ifadelerini kaydetti.