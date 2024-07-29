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Fahrettin Altun’dan “Suç Kimde?” paylaşımı: Kıbrıs’taki etnik, siyasi gerginliklere ışık tutuyor

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Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Suç Kimde? Bugün Geçmişten Ayrı Düşünülemez" kitabı hakkında paylaşım yaparak, kitabın 1960'lı yıllardan günümüze Kıbrıs'taki etnik ve siyasi gerginliklere belgelerle ışık tuttuğunu belirtti.
Fahrettin Altun’dan “Suç Kimde?” paylaşımı: Kıbrıs’taki etnik, siyasi gerginliklere ışık tutuyor

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kıbrıs meselesinin geçmişine ışık tutmak amacıyla yayımlanan "Suç Kimde? Bugün Geçmişten Ayrı Düşünülemez" adlı kitabın hayırlara vesile olmasını diledi.

Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"1960'lı yıllardan günümüze kadar uzanan Kıbrıs Adası'nda yaşanan etnik ve siyasi gerginliklere belgelerle ışık tutan ve bugünkü sorunların anlaşılması için geçmişin tanıklığına başvurmayı öneren 'Suç Kimde? Bugün Geçmişten Ayrı Düşünülemez' adlı kitap, İletişim Başkanlığımız tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı"

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