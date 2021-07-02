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Fahrettin Altun'dan Youtube'a: Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır!

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un 24 Nisan'da Los Angeles ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen 'Şehit Diplomatlar Sergisi'nin açışında yaptığı konuşmasının YouTube tarafından kaldırıldı.
Fahrettin Altun'dan Youtube'a: Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır!

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Altun, "Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır" ifadelerini kullandı.

Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"BU RİYAKARLIKTIR"

YouTube, TC Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Şehit Diplomatlar Sergisinde yaptığı konuşmayı, “nefret söylemi” bahanesiyle ÜlkeTV’nin hesabından kaldırdı.

Fahrettin Altun, YouTube sansürüne ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

“Üzülerek belirtmek istiyorum ki, Şehit Diplomatlar Sergisinde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi. Bu konuşma, sözüm ona nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır.

"YAŞASIN HAKİKAT"

İslama ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına kolaylıkla alan açan YouTube, Türk diplomatlarımızı şehit eden katil teröristlerle ilgili söylediklerimizi nefret suçu! sayıyor.

Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın Hakikat!”

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