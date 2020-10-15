Fahrettin Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 66 yurttaşın daha koronavirüs salgını nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve testi pozitif çıkan bin 693 yeni hastanın olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Ekim 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 66 yurttaşın daha yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bakan Koca, ayrıca yaptığı açıklamada bin 693 yeni hastanın tespit edildiği bilgisini verdi. Koronavirüs nedeniyle 9 bin 080 kişi yaşamını yitirirken, koronavirüs hasta sayısı 342 bin 143'e yükseldi. Bugün iyileşen sayısı bin 311 oldu. Türkiye'deki yatak doluluk oranı ise yüzde 48,7 olduğu ifade edildi.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Toplamda 12 milyondan fazla test yapıldı. Bugün tespit edilen 1.693 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız durağan seyrine devam ediyor. Filyasyon, izolasyon eksiksiz devam ediyor. Hasta sayısını tedbirlere birlikte uyarak azaltabiliriz. Kazanan biz olacağız." ifadelerini kullandı.

İŞTE 15 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU