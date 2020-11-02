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Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel koronavirüs tablosunu açıkladı. Koca’nın açıkladığı 2 Kasım 2020 tarihli tabloya göre, 76 yurttaş yaşamını yitirdi, 2 bin 302 hasta sayısı bildirildi.
Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 76 yurttaş virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Hasta sayısının 2 bin 302 olarak ifade edildiği tabloda iyileşen sayısı bin 521 olarak açıklandı. Türkiye'deki yatak doluluk oranı ise yüzde 51,7 olarak açıkladı.

Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 2.302 hastamız var. Ağır hasta sayımız bugün düne göre 164 artarak 2.341’e ulaştı. Salgınla mücadelede sadece sağlık çalışanlarının fedakârlığı ile başarılı olamayız. Hep birlikte mücadeleye katılmalı ve tedbirlerden taviz vermemeliyiz" ifadelerine yer verdi.

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