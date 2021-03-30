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Fahrettin Koca: Teravihler yasak olmayacak

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak basın açıklaması gerçekleştirdi.
Fahrettin Koca: Teravihler yasak olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgının seyriyle ilgili konuştu.

Koca, "Mutasyon her geçen gün artıyor. Şu an mutasyonun Türkiye'deki oranı yüzde 75’lere ulaştı. Kimi illerimizde yüzde 55 oranında ama yüzde 95 olan illerimizde var. " dedi.

Koca, AKP kongreleriyle ilgili "Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye fayda sağlamayacağını belirten Koca, "Buradan bir ayrıcalık çıkarma hikayesi oluşturmanın doğru olmadığı kanaatindeyim" diye konuştu.

Pfizer-BioNTech aşısının şu an Türkiye'ye geldiği doz miktarı 2,8 milyon oldu. Bir hafta 10 gün içinde de 4,5 milyona tamamlanmış olacak diyen Koca "Aşı sırası gelen, 'Ben BioNTech aşısı olmak istemiyorum.' dediğinde, bir başka, SinoVac aşısı olabilir olacak. Bu anlamda sırası gelenin yaptırmama hakkı olacak" şeklinde konuştu.

Koca "Teravih namazları yasak olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek, tedbirler alınarak kılınmaya devam edilecek" açıklamasında bulundu.

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