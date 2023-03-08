Fahrettin Koca'dan hastaların 'ölüme terk edildiği' iddialarına yanıt

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay'da Samandağ Sahra Hastanesi'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, 11 ili vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir özel hastanede yaşanan olaya ilişkin ise gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan deprem bölgesindeki salgın riskine için de gerekli önlemlerin aldığını vurgulayan Bakan Koca, "Şu an salgın anlamına gelebilecek bir bilimsel veri yok." dedi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Şebeke suyu sadece temizlik gibi genel amaçlar gibi kullanılabilir. Bu gibi afetlerden sonra toplumlar ve devletler 4 salgın riskine karşı tedbirli olmalıdır. Alınan tedbirlerle biz başarılı şekilde yürütüyoruz. On binlerce insan içinde 10'la 20'le ishal gibi vakalar enfeksiyon farkı olmayan durumlardır.

Şu an salgın anlamına gelebilecek bilimsel veri yok.

Deprem bölgesinde 122 bin sağlık personeli görevi başındadır. 26 sahra hastanesi, 133 acil müdahale ünitesi olmak üzere toplam 1200 yerleşik sağlık hizmet kuruluşumuz bölgede hizmet veriyor.

Çocuklara yüz yüze ve uzaktan psikolojik destek veriyoruz.

ÇAPA VE CERRAHPAŞA'NIN HİZMET VERECEĞİ HASTANELER

Deprem hepimiz için uyarıcı oldu. Toplum olarak elimizde yeni bir acil işler listesi var. Sağlık kurumlarımız için ülke genelinde harekete geçtik. İstanbul Tıp Fakültesi'nin, Çapa'nın yerleşkesindeki inşaatlar hızla bitirilecek. Beylikdüzü ve Eyüp Devlet Hastanesi, Çapa'nın kullanımına açılacaktır. Cerrahpaşa'nın ise, Samatya olarak bilinen İstanbul Eğitim Araştırma ile Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi kullanıma açılacaktır.

ANTAKYA'DA ÖZEL HASTANEDEKİ İDDİAYA SORUŞTURMA

Antakya'daki bir özel hastanedeki iddialar ile ilgili gerekli soruşturmaları başlatmış bulunuyoruz.