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SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Fahrettin Koca'dan Kızılay Başkanı'na istifa çağrısı

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Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde çadır satışıyla gündeme gelen Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık'a istifa çağrısında bulundu. Koca, "Bir kişinin bile kan vermesini etkileyebilecek algıya sebep olabiliyorsak orada durmamalıyız.
Fahrettin Koca'dan Kızılay Başkanı'na istifa çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Belediyesinin Nev Mekan'da düzenlediği programda gençlerle bir araya geldi.

Koca, Kızılay'ın AHBAP Derneğine çadır satması iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Memleketin bütün hastalarının sadece kan sorununu organize etmesi bile önemli bir ihtiyaç." ifadelerini kullanan Koca, "Bazen algılar, olguların önüne geçiyor." dedi.

"Bu algıya sebep veriyorsak gereğini yapmalıyız." diyen Koca, "Bir kişinin bile kan vermesini bir vatandaşımızın kan vermesini kan ihtiyacı için etkileyebilecek algıya sebep olabilyorsak biz orada durmamalıyız. Kaanatim bu." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Kızılay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerin üçüncü gününde başkanlığını Haluk Levent'in yaptığı Ahbap derneğine 2 bin 50 çadır sattığı iddia edilmişti. Kamuoyunda tartışmalara ndeden olan iddia Kızılay Başkanı Kerem Kınık tarafından doğrulanmıştı.

 

Satışın Kızılay'ın iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil Şirketi tarafından yapıldığını söyleyen Kınık, maliyetine yapıldığı belirtilen satıştan elde edilen gelirin çadır üretiminde kullanılacağını kaydetmişti.

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