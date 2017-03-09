 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.485
  • Altın 145,613
  • Dolar 3,7354
  • Euro 3,9401
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAFetüs davasında ilk ceza Melis Akçal’a verildi

​Fahriye Evcen ile Burak Özçivit Almanya'da nişanlandı

»
​Fahriye Evcen ile Burak Özçivit Almanya'da nişanlandı
Kız isteme merasimi, dün Almanya’nın Solingen şehrinde gerçekleşti

Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlilik yolunda ilk adımı attı. Hürriyet'in haberine göre; Özçivit, geçtiğimiz aralık ayında kendi doğum gününü kutladığı mekanda önünde diz çöküp evlenme teklif ettiği sevgilisini ailesinden istedi. Kız isteme merasimi, dün Almanya’nın Solingen şehrinde gerçekleşti.

Setlerden 'özel izin' 


Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Almanya’ya gidebilmek için rol aldıkları “Ölene Kadar” ve “Kara Sevda” dizilerinin setinden izin aldı. Nişan haberini şimdilik gizli tutmak isteyen çift, durumu set ekiplerine de açıklamadı, ‘özel nedenlerle’ izin istedi.

İkili, birlikte Evcen’in ailesinin yaşadığı Solingen’e uçtu. Dün akşam Evcen’i ailesinden isteyen Özçivit, aldığı olumlu yanıtla birlikte sevgilisinin parmağına nişan yüzüğünü taktı. Sevgililer, haziran ayının sonunda, dizileri tatile girdiğinde evlenmeyi planlıyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Bağımlılık Yapan Kahvenin Beyne Olan İnanılmaz Etkileri!08 Mart 2017 Çarşamba 13:04
  • Öfkeden deliye döndü!08 Mart 2017 Çarşamba 12:59
  • Düz Bir Karın İçin Uzak Durmanız Gereken 8 Yeme Alışkanlığı08 Mart 2017 Çarşamba 12:53
  • 8 Mart Günlük Burç Yorumları08 Mart 2017 Çarşamba 12:36
  • Ayşenur Balcı’dan radikal karar08 Mart 2017 Çarşamba 10:54
  • Sıla kendisini izlemeye gelenlere dert yandı08 Mart 2017 Çarşamba 10:15
  • Prenseslik karşıtı kitap, kız çocuklarına kalıpları kırmayı öğretiyor08 Mart 2017 Çarşamba 08:38
  • Survivor'da bu hafta kim elendi?08 Mart 2017 Çarşamba 08:24
  • PornHub videolarında matematik akımı07 Mart 2017 Salı 20:30
  • 6-12 Mart haftası burç yorumları07 Mart 2017 Salı 16:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti