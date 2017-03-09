​Fahriye Evcen ile Burak Özçivit Almanya'da nişanlandı

Kız isteme merasimi, dün Almanya’nın Solingen şehrinde gerçekleşti

Ünlü oyuncular Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlilik yolunda ilk adımı attı. Hürriyet'in haberine göre; Özçivit, geçtiğimiz aralık ayında kendi doğum gününü kutladığı mekanda önünde diz çöküp evlenme teklif ettiği sevgilisini ailesinden istedi. Kız isteme merasimi, dün Almanya’nın Solingen şehrinde gerçekleşti.

Setlerden 'özel izin'



Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Almanya’ya gidebilmek için rol aldıkları “Ölene Kadar” ve “Kara Sevda” dizilerinin setinden izin aldı. Nişan haberini şimdilik gizli tutmak isteyen çift, durumu set ekiplerine de açıklamadı, ‘özel nedenlerle’ izin istedi.



İkili, birlikte Evcen’in ailesinin yaşadığı Solingen’e uçtu. Dün akşam Evcen’i ailesinden isteyen Özçivit, aldığı olumlu yanıtla birlikte sevgilisinin parmağına nişan yüzüğünü taktı. Sevgililer, haziran ayının sonunda, dizileri tatile girdiğinde evlenmeyi planlıyor.