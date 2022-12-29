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Faika Sirhan Yiğittürk Hayatını Kaybetti

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Karpaz bölgesinin güzel köylerinden Çayırova sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Faika Sirhan Yiğittürk Hayatını Kaybetti

Çayırova köyünün sevilen simalarından Faika Sirhan Yiğittürk bugün hayata gözlerini yumdu.

Yiğittürk’ün cenazesi yarın Çayırova Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Çayırova Kabristanlığı’na defnedilecek.

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