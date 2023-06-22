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Faiz artışından sonra döviz kurlarında yükseliş

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Faiz artışından sonra döviz kurlarında yükseliş. Merkez Bankası’nın faiz kararından sonra döviz kurları yukarı doğru hareketlendi. Dolar/TL 24’ü, avro/TL 26’yı geçti.
Faiz artışından sonra döviz kurlarında yükseliş

Yeni ekonomi yönetimin başa gelmesiyle dolar/TL ve avro/TL yaklaşık yüzde 20’ye yakın yükselmişti. Kurlar bir süredir de sabit seyrediyordu.

Uzun süredir beklenen faiz artışıysa bugün geldi. Faiz, 650 baz puan artışla yüzde 15’e çıkarıldı. Ama bu dövizde ‘ters’ etki yaptı.

Faiz kararı öncesi 23,5 seviyesinde olan dolar/TL faiz kararı açıklandıktan yarım saat sonra 24’ü geçti. Kur, şu an 24,1 seviyesinde.

Aynı şekilde avro/TL, faiz kararından önce 25,9 seviyesindeydi. Faiz kararından sonra 26,5’e yükseldi.

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