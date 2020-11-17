Faiz haftasında piyasalar dolar, euro ve altın güne böyle başladı

T.C. Merkez Bankası yeni faiz kararı 19 Kasım 2020 saat 14.00'te, Para Politikası Kurulu toplantısının ardından açıklanacak.
Merkez Bankası'nın faiz kararı için geri sayım sürerken dolar/TL 7,69 TL TL, euro/TL 9,14 TL, sterlin/TL 10,19 TL'den işlem görüyor. Gram altın 467 TL'den fiyatlanırken, gümüş 6,13 TL seviyesinde. Bitcoin ise 16.648 dolardan işlem görüyor.
Onsu 1.887 dolardan işlem gören altında, gram altın 462/467 TL, çeyrek altın 750/766 TL, Cumhuriyet altını ise 3.087/3.122 TL alış/satış rakamlarıyla işlem görüyor.
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