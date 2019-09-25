"Faiz haramdır" diyen Diyanet, bir yılda faizden 2 milyon 109 bin lira kazanmış

Sayıştay, Diyanet'in 3 milyar 191 milyon lira ödenek üzeri harcama yaptığını açıkladı

Sayıştay'ın hazırladığı denetim raporuna göre, faizden elde edilen gelir için, "Haram" eleştirisinde bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı (DİP), 2018'de faizden 2 milyon 109 bin lira kazanç elde etmiş.

Önceki yıllarda Diyanet, ‘faizden gelir elde etti’ haberleri için “Bahse konu faiz gelirinin, personele mevzuata aykırı olarak ödenen paraların, kontrol-denetim sonucunda farkına varıldığında geriye alınması aşamasında faiziyle, Hazine’ye ödenmesi işlemi olduğu” açıklamasında bulunmuştu.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Diyanet’in sadece 2018 yılında dini yayın satışından 7 milyon TL kâr ettiği öğrenildi. Diyanet'in İslamiyet’te ‘haram’ olarak kabul edilen faiz yoluyla milyonlar kazandığı ortaya çıkan Sayıştay Raporu’nda yer alan rakamlar şu şekilde:

“Dini Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi’nin 2018 yılı faaliyetlerinden elde edilen toplam 30 milyon 657 bin 403,26 TL gelirden 55 bin 583,42 TL ret ve iade düşüldükten sonra kalan tutar 30 milyon 601 bin 819,84 TL olup giderler toplamı 23 milyon 421 bin 24,91 TL’dir. 2018 yılı net kârı ise 7 milyon 180 bin 794,93 TL olup Hazineye yatırılmıştır.”

3 milyar 191 milyon lira ödenek üzeri harcama!

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 Yılı Sayıştay Denetim Raporu’nda Diyanet’in yıl içinde eklenen ve düşen ödeneklerle 5 milyar 168 milyon lira olan bütçesinin üzerine çıkarak 8 milyar 452 milyon TL harcadığı bildirildi. Diyanet 2018 yılı sonunda ödenek toplamından 3 milyar 191 milyon 84 bin 725,83 TL fazla harcadı.

Personel için harcanmış!

Raporda, fazla harcamanın personel giderleri için olduğu belirtilerek, “Başlangıç ödeneğine göre, 3 milyar 191 milyon 84 bin 725,83 TL ödenek üstü harcama yapılmış olup yüzde 99’u personelin maaş ve sosyal güvenlik primi ödemelerinden kaynaklanmaktadır” dendi.