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Faiz kararı öncesi dolardan ani düşüş

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 Dolar/TL güne düşüşle başlamasının ardından TCMB faiz kararı öncesinde 7,7860 seviyesine geriledi.
Faiz kararı öncesi dolardan ani düşüş

 Dolar/TL güne düşüşle başlamasının ardından TCMB faiz kararı öncesinde 7,7860 seviyesine geriledi.

Dün 7,7894 ile son iki haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 7,8118'den tamamladı.

Dolar/TL, üst üste düşüşünü 5'inci işlem gününe taşımasının ardından saat 13.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 7,7860'tan işlem görüyor.

 

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,4 azalışla 9,2209'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise dün 92,5 ile 2 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi görmesinin ardından bugün 92,6-92,8 dar bandında hareket ediyor. Euro/dolar paritesi, yatay bir seyirle 1,1829 seviyesinden alıcı buluyor.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) faiz kararının, yurt dışında ise Avro Bölgesi tüketici güven endeksi, ABD haftalık işsizlik başvuruları ve bu akşam canlı yayında gerçekleşecek ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat başkan adayı Joe Biden tartışmasının takip edileceğini belirtti.

Yurt içinde faiz kararı öncesinde dolar/TL'nin düşüş eğilimini sürdürdüğüne dikkati çeken analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı çalışmaları, ABD'de teşvik paketi ve jeopolitik gelişmelere ilişkin gelişmelerin de gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin etti. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ile yüzde 15 arasında yer aldı.

24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.

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