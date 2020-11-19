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Faiz kararı sonrası dolar, euro ve altın çakıldı!

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Merkez Bankasının faiz kararı sonrasında dolar/TL 7,55 TL'den, euro/TL 8,95 TL'den, sterlin/TL 10,02 TL'den işlem görürken altının gramı 453 TL seviyesinde. Gümüş 5,851 TL'den fiyatlanırken, Bitcoin de 17.619 dolar seviyesinde.
Faiz kararı sonrası dolar, euro ve altın çakıldı!

Merkez Bankası yeni başkan Naci Ağbal yönetimindeki ilk toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 4,75 puan artırarak yüzde 15'e yükseltti.

Merkez Bankası, tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar verdi. Faiz artışı beklentileri 2 ile 5,75 puan arasında yer alırken, tahminlerin ortalaması 4,75 puandı.

Merkez Bankası politika faizini eylül ayında iki yıl aradan sonra ilk kez artırmış,, yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltmişti.

Merkez Bankasının faiz kararı sonrasında dolar/TL 7,55 TL'den, euro/TL 8,95 TL'den, sterlin/TL 10,02 TL'den işlem görürken altının gramı 453 TL seviyesinde. Gümüş 5,851 TL'den fiyatlanırken, Bitcoin de 17.619 dolar seviyesinde.

Ons'u 1.858 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 447/452 TL, çeyrek altın 726/741 TL, Cumhuriyet altını ise 2.985/3.018 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

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