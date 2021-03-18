Faiz kararı sonrası kurlar çakıldı!

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından Merkez Bankası'nın politika faizini %19'a çıkarması ardından 7,32 seviyelerine kadar geriledi.
Dün en düşük 7,4847 ve en yüksek 7,6411 seviyelerini gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 artışla 7,5037'den tamamladı.
Dolar/TL, bugün faiz kararı ardından saat 14.08 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 2 altında 7,3328'den işlem görüyor.
TCMB, şubat ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 17'de sabit bırakmıştı. Mart ayında ise TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltilmesine karar verdi.
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