Faiz ligi: Türkiye dünyada ilk 10’da, Avrupa’da ilk sırada

Türkiye hala politika faizi en yüksek ülkelerden biri. Dünya genelinde 10’ncu sırada yer alan Türkiye Avrupa’da ise ilk sırada bulunuyor.
Anadolu Ajansı’nın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu MB’nin politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tutacağını öngörmüştü. MB’nin düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi’nde de faizin sabit tutulacağı tahmin edilmişti. Benzer şekilde Bloomberg’in anketine katılan 23 ekonomistin biri hariç hepsi, “MB faizi yüzde 19’da tutacak” demişti. Ancak tahminlerin aksine MB faizi indirerek yüzde 19’dan yüzde 18’e çekti.
Trading Economics verilerine göre MB’nin yeni kararı ile Türkiye dünyada politika faizi en yüksek 10 ülke arasında yer aldı.
Politika faizlerinde dünya sıralamasında birinci sırada yüzde 54.06 faizle Venezuela yer alıyor.
Venezuela’yı takip eden ülkelerle 10 sıralaması şöyle:
- Zimbabve yüzde 40 faiz
- Arjantin yüzde 38 faiz
- Yemen yüzde 27 faiz
- Sürinam yüzde 25 faiz
- Angola yüzde 20 faiz
- Liberya yüzde 20 faiz
- Sudan yüzde 19.6 faiz
- İran yüzde 18 faiz
- Türkiye yüzde 18 faiz
Türkiye Avrupa ülkeleri arasındaysa faiz oranı en yüksek ülke olarak kayıtlara geçti. Türkiye’yi yüzde 9.25 ile Belarus takip ediyor. Avrupa’da yüzde 8.25 faizle Ukrayna üçüncü sırada yer alıyor.
İsviçre, Danimarka ve Japonya da eksi faiz uygulayan üç ülke oldu.
Ülkelerin faiz oranları şöyle:
- Venezuela yüzde 54.06
- Zimbabve yüzde 40
- Arjantin yüzde 38
- Yemen yüzde 27
- Surinam yüzde 25
- Angola yüzde 20
- Liberya yüzde 20
- Sudan yüzde 19.6
- İran yüzde 18
- Türkiye yüzde 18
- Haiti yüzde 17
- Güney Sudan yüzde 15
- Sierra Leone yüzde 14
- Özbekistan yüzde 14
- Gana yüzde 13.5
- Mozambik yüzde 13.25
- Tacikistan yüzde 13
- Malavi yüzde 12
- Gine yüzde 11.5
- Nijerya yüzde 11.5
- Gambiya yüzde 10
- Gürcistan yüzde 10
- Lübnan yüzde 10
- Nikaragua yüzde 9.59
- Kazakistan yüzde 9.5
- Madagaskar yüzde 9.5
- Ekvador yüzde 9.33
- Belarus yüzde 9.25
- Sao Tome ve Principe yüzde 9
- Kongo yüzde 8.5
- Ukrayna yüzde 8.5
- Zambiya yüzde 8.5
- Mısır yüzde 8.25
- Kırgızistan yüzde 7.5
- Ermenistan yüzde 7.25
- Etiyopya yüzde 7
- Kenya yüzde 7
- Maldivler yüzde 7
- Myanmar yüzde 7
- Butan yüzde 6.86
- Burundi yüzde 6.79
- Rusya yüzde 6.75
- Azerbaycan yüzde 6.5
- Brezilya yüzde 6.25
- Tunus yüzde 6.25
- Moğolistan yüzde 6
- Brunei yüzde 5.5
- Guyana yüzde 5
- Moritanya yüzde 5
- Nepal yüzde 5
- Sri Lanka yüzde 5
- Tanzanya yüzde 5
- Uruguay yüzde 5
- Bangladeş yüzde 4.75
- Moldova yüzde 4.65
- Meksika yüzde 4.5
- Ruanda yüzde 4.5
- Bolivya yüzde 4.1
- Bahamalar yüzde 4
- Benin yüzde 4
- Burkina Faso yüzde 4
- Gine Bissau yüzde 4
- Hindistan yüzde 4
- Irak yüzde 4
- Fildişi Sahili yüzde 4
- Mali yüzde 4
- Nijer yüzde 4
- Senegal yüzde 4
- Togo yüzde 4
- Vietnam yüzde 4
- El Salvador yüzde 3.87
- Çin yüzde 3.85
- Botsvana yüzde 3.75
- Namibya yüzde 3.75
- Svaziland yüzde 3.75
- Endonezya yüzde 3.75
- Lesoto yüzde 3.5
- Güney Afrika yüzde 3.5
- Trinidad ve Tobago yüzde 3.5
- Kamerun yüzde 3.25
- Orta Afrika Cumhuriyeti yüzde 3.25
- Çad yüzde 3.25
- Ekvator Ginesi yüzde 3.25
- Gabon yüzde 3.25
- Kongo Cumhuriyeti yüzde 3.25
- Bosna Hersek yüzde 3.02
- Cezayir yüzde 3
- Dominik Cumhuriyeti yüzde 3
- Honduras yüzde 3
- Laos yüzde 3
- Libya yüzde 3
- Papua Yeni Gine yüzde 3
- Hırvatistan yüzde 2.5
- Ürdün yüzde 2.5
- Katar yüzde 2.5
- Belize yüzde 2.3
- Küba yüzde 2.25
- Barbados yüzde 2
- Filipinler yüzde 2
- Seyşeller yüzde 2
- Mauritius yüzde 1.85
- Kolombiya yüzde 1.75
- Guatemala yüzde 1.75
- Malezya yüzde 1.75
- Macaristan yüzde 1.65
- Şili yüzde 1.5
- Kuveyt yüzde 1.5
- Fas yüzde 1.5
- Paraguay yüzde 1.5
- Birleşik Arap Emirlikleri yüzde 1.5
- İzlanda yüzde 1.25
- Makedonya yüzde 1.25
- Romanya yüzde 1.25
- Tayvan yüzde 1.13
- Bahreyn yüzde 1
- Peru yüzde 1
- Suudi Arabistan yüzde 1
- Sırbistan yüzde 1
- Komorlar yüzde 0.94
- Hong Kong yüzde 0.86
- Kosta Rika yüzde 0.75
- Çek Cumhuriyeti yüzde 0.75
- Güney Kore yüzde 0.75
- Kamboçya yüzde 0.61
- Arnavutluk yüzde 0,5
- Jamaika yüzde 0,5
- Makao yüzde 0,5
- Umman yüzde 0,5
- Tayland yüzde 0,5
- Kanada yüzde 0.25
- Yeşil Burun Adaları yüzde 0.25
- Fiji yüzde 0.25
- Yeni Kaledonya yüzde 0.25
- Yeni Zelanda yüzde 0.25
- Norveç yüzde 0.25
- ABD yüzde 0.25
- Singapur yüzde 0.22
- Avustralya yüzde 0.1
- İsrail yüzde 0.1
- Polonya yüzde 0.1
- Birleşik Krallık yüzde 0.1
- Avusturya yüzde 0
- Belçika yüzde 0
- Bulgaristan yüzde 0
- Kıbrıs yüzde 0
- Estonya yüzde 0
- Euro Bölgesi yüzde 0
- Finlandiya yüzde 0
- Fransa yüzde 0
- Almanya yüzde 0
- Yunanistan yüzde 0
- İrlanda yüzde 0
- İtalya yüzde 0
- Letonya yüzde 0
- Litvanya yüzde 0
- Lüksemburg yüzde 0
- Malta yüzde 0
- Hollanda yüzde 0
- Portekiz yüzde 0
- Slovakya yüzde 0
- Slovenya yüzde 0
- ispanya yüzde 0
- İsveç yüzde 0
- Japonya yüzde -0.1
- Danimarka yüzde -0.5
- İsviçre yüzde -0.75
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