Faiz ligi: Türkiye dünyada ilk 10’da, Avrupa’da ilk sırada

Türkiye hala politika faizi en yüksek ülkelerden biri. Dünya genelinde 10’ncu sırada yer alan Türkiye Avrupa’da ise ilk sırada bulunuyor.

Türkiye hala politika faizi en yüksek ülkelerden biri. Dünya genelinde 10’ncu sırada yer alan Türkiye Avrupa’da ise ilk sırada bulunuyor.

Anadolu Ajansı’nın beklenti anketine katılan ekonomistlerin çoğu MB’nin politika faizini yüzde 19 seviyesinde sabit tutacağını öngörmüştü. MB’nin düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi’nde de faizin sabit tutulacağı tahmin edilmişti. Benzer şekilde Bloomberg’in anketine katılan 23 ekonomistin biri hariç hepsi, “MB faizi yüzde 19’da tutacak” demişti. Ancak tahminlerin aksine MB faizi indirerek yüzde 19’dan yüzde 18’e çekti.

Trading Economics verilerine göre MB’nin yeni kararı ile Türkiye dünyada politika faizi en yüksek 10 ülke arasında yer aldı.

Politika faizlerinde dünya sıralamasında birinci sırada yüzde 54.06 faizle Venezuela yer alıyor.

Venezuela’yı takip eden ülkelerle 10 sıralaması şöyle:

Zimbabve yüzde 40 faiz

Arjantin yüzde 38 faiz

Yemen yüzde 27 faiz

Sürinam yüzde 25 faiz

Angola yüzde 20 faiz

Liberya yüzde 20 faiz

Sudan yüzde 19.6 faiz

İran yüzde 18 faiz

Türkiye yüzde 18 faiz

Türkiye Avrupa ülkeleri arasındaysa faiz oranı en yüksek ülke olarak kayıtlara geçti. Türkiye’yi yüzde 9.25 ile Belarus takip ediyor. Avrupa’da yüzde 8.25 faizle Ukrayna üçüncü sırada yer alıyor.

İsviçre, Danimarka ve Japonya da eksi faiz uygulayan üç ülke oldu.

Ülkelerin faiz oranları şöyle: