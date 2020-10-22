Faiz Sucu oğlu'da adaylığını açıkladı

UBP’de Genel Başkanlık yarışı start alırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu gazeteci Cüneyt Oruç’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sucuoğlu, adaylık için “Süreç devam ediyor. Pazartesi mesai saati bitimine kadar müracaat kabul ediliyor. İsimler belli olacak. Yola çıktık. Ama bunun resmileşmesi pazartesi günü olacak. Hem manifestomuzu açıklamak, hem de gidip kaydımızı yapmak için. Şu an çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

ERKEN SEÇİM SON ALTERNATİF

Hükümet senaryoları ve erken seçim iddialarını da değerlendiren Sucuoğlu, içinde bulunduğumuz pandemi ve ekonomik koşullar nedeniyle erken seçime gitmenin doğru olmayacağın vurguladı. Pandeminin kış aylarında seyrinin değişebileceğini ifade eden Sucuoğlu, “Erken seçim 4-6 ay arasında bir kayıp demektir. Erken seçim en geride olması gereken alternatif olarak kalıyor” dedi.

“Halkın ihtiyacı olan hizmettir” diyen Sucuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Erken seçim alternatifinden önce koalisyon seçenekleri olduğun inanıyorum. Çok da zor değil. Şu anda normal bir süreçten geçmiyoruz. Başbakan olacak kişiyi önünde zor bir sınav bekliyor. 2021 yılı bu yıldan çok daha zor olacak.”

SÜRPRİZ PROJELER GELİYOR

Önümüzdeki döneme ilişkin projeleri de olduğunu ve bunları en kısa zamanda açıklayacağını belirten Bakan Sucuoğlu, “Şöyle bir ipucu verebilirim. Bugüne kadar hep tanınmamışlığımızın yarattığı dezavantajları yaşayan bir ülke olduk. Ancak tanınmamışlığımızın avantajları da vardır. Kıbrıs’ın yeri itibarıyla önemli avantajları vardır. Bundan sonraki süreçte bu masaya yatırılacak. Paradan para kazanacağız” diye konuştu.