  • BIST 1.536,320
  • Altın 549,16
  • Dolar 9,5236
  • Euro 11,0569
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

Faiz Sucuoğlu: Erken seçim Aralık sonu, Ocak veya Şubat’ta olabilir

» »
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, yarın veya Çarşamba günü, Meclis’teki siyasi partilerle görüşeceğini açıkladı.
Faiz Sucuoğlu: Erken seçim Aralık sonu, Ocak veya Şubat’ta olabilir

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, yarın veya Çarşamba günü, Meclis’teki siyasi partilerle görüşeceğini açıkladı.  

Sucuoğlu, “Erken seçim Aralık sonu, Ocak veya Şubat’ta olabilir. Her hâlükârda erken seçim kapıdadır ve bir erken seçim hükümeti kurulacak” dedi. 

Hafta sonu yapılan UBP Kurultayı’nda Genel Başkanlığa seçilen ve bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Sucuoğlu, BRT’de telefonla katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, bugün parti içi değerlendirmeler yaptıklarını ve büyük oranda bir ortak görüşe vardıklarını; yarın veya Çarşamba günü Meclis’teki siyasi partileri ziyaret edeceğini açıkladı. 

Siyasi partilerle görüşmelerini Çarşamba günü tamamlamayı hedeflediğini kaydeden Sucuoğlu, erken seçim için aralık sonu, ocak veya şubat aylarının belirlenebileceğini söyledi. 

“Her halukarda bir erken seçim kapıdadır ve bir seçim hükümeti kurulacak. Bu amaçla tüm partileri ziyaret edeceğiz” diyen Faiz Sucuoğlu, Perşembe günü net tabloyu Cumhurbaşkanı ile paylaşacağını ifade etti. 

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, şu anda bir hükümet formülüyle ilgilendiklerini, hangi bakanlığa kimin getirileceği konusunda henüz bir çalışma olmadığını belirterek, ilk etapta bir erken seçim hükümeti kurmayı hedeflediklerini ve bunun için Meclis’te 26-27 milletvekilinin desteğinin yeterli olacağı düşüncesini paylaştı. 

Parti içi değerlendirmelerin, UBP Parti Meclisi’nin belirlenmesiyle devam edeceğini kaydeden Faiz Sucuoğlu, bir seçim hükümeti kurulmasında genel bir konsensüs göründüğünü söyledi. 

Sucuoğlu, “Meclis’in bugünkü tabloyla daha fazla zaman kaybetmesinin anlamı olmadığını düşünüyorum” diyerek, komitelerin toplanamadığına, yasaların beklediğine, Meclis Genel Kurulu’nun da toplanamadığına işaret etti. 

Sucuoğlu, “Bu da artık Meclis’in miadının dolduğunu gösteriyor. Bu Meclis’in yenilenmesi gerekiyor. Yeni bir tablonun ortaya çıkması ve daha uzun süre ve kesintisiz hizmet verecek hükümetlerin kurulması lazım. Ülkenin buna ihtiyacı var. Her altı ayda bir hükümet değişimiyle ülkenin geldiği nokta bariz… Bundan sonraki çabamız uzun soluklu hizmettir” ifadelerini kullandı. 

2022 bütçesiyle ilgili soruya karşılık, erken seçim tarihine göre bütçenin seçimden önce veya sonra Meclis’ten geçebileceğini kaydeden Sucuoğlu, erken seçim için muhtemel tarihlerin aralık sonu, Ocak veya şubat ayları olduğunu yineledi. 

Faiz Sucuoğlu, diğer partilerle telefon görüşmesi olup olmadığı sorusunu yanıtlarken ise, parti başkanlarının bugün kutlamak için kendisini aradığını, kendi iç değerlendirmelerini tamamladıktan sonra onları ziyaret etmenin daha yararlı olacağını düşündüğünü ifade etti. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UBP Parti Meclisi Üyeliği Sonuçları İçin Oy Sayımı Sürüyor01 Kasım 2021 Pazartesi 19:17
  • Kıbrıs Developments İki Lansmana Birden Hazırlanıyor01 Kasım 2021 Pazartesi 19:07
  • Sedat Peker'den KKTC' ye Yönelik Yeni Tweetler01 Kasım 2021 Pazartesi 19:05
  • Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Karantinada01 Kasım 2021 Pazartesi 18:31
  • Ozanköy'deki Yangında Ölen Kişinin Kimliği Belirlendi01 Kasım 2021 Pazartesi 17:57
  • BASIN-SEN, FİRST FM’in 25’inci Yaşını Kutladı01 Kasım 2021 Pazartesi 17:54
  • Canaltay, Güzelyurt-Lefke Yolunda Sona Gelindiğini Açıkladı01 Kasım 2021 Pazartesi 17:51
  • Erhürman: Kurultay nedeniyle ülke zaman kaybetti, ülkenin geleceğinden de çalındı01 Kasım 2021 Pazartesi 17:45
  • Gazimağusa Bölgesinde Yarın Bazı Köylerde Bir Saatlik Elektrik Kesintisi Olacak01 Kasım 2021 Pazartesi 17:39
  • Özer Kanlı’dan ilk yorum geldi!01 Kasım 2021 Pazartesi 17:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti