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Faiz Sucuoğlu: Fuat Oktay ile telefonda görüştük, önümüzdeki günlerde Ankara’ya gideceğim

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Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile telefonda görüştüğü ve önümüzdeki günlerde Ankara'ya gideceğini duyurdu.
Faiz Sucuoğlu: Fuat Oktay ile telefonda görüştük, önümüzdeki günlerde Ankara’ya gideceğim

Başbakan Faiz Sucuoğlu BRT’de katıldığı Manşet + programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ANKARA'YA GİDECEĞİM"

Ciddi bir ekonomik krizden geçildiğine dikkat çeken Başbakan Faiz Sucuoğlu, ekonomide yüzde 16’lik bir daralma yaşandığına dikkat çekerek, Türkiye Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay ile bir telefon görüşmesi yaptığını ve önümüzdeki günlerde Ankara’ya ziyaret gerçekleştireceğini  ifade etti.

Türkiye’de bütçenin geçtiğini anımsatan Başbakan Sucuolu ,ziyarette ana gündem maddesinin ekonomi olacağını ifade ederek, “Bazı arkadaşlar tünelin sonunda ışık görmediğini söylüyor, ama bence tünelin sonunda güneş var, aydınlık var yeter ki kararlı bir duruş sergileyelim, radikal açılımlar yapalım. Bunun için de kararlı bir hükümetin oluşması gerekiyor” dedi.

"UBP OLARAK DEĞİŞİME IŞIK TUTACAĞIZ"

Konuşmasında  “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurieyti’nde  kendi ayakları üzerinde duran bir yapı yaratılmak zorundadır” ifadelerini de kullanan Başbakan sucuoğlu,  “biz bu durumu ya değiştireceğiz ya değiştireceğiz. Sözle lafazanlıkla bir yere varılmadığını gördük biz UBP olarak değişime ışık tutacağız” şeklinde konuştu.

Başbakan Sucuoğlu, 23 Ocak seçimlerinden sonra ekonomiye konsantre olacaklarını ve yeni açılımlarla KKTC’ye sıcak paranın akmasının sağlanacağını kaydederek, “Şu an bir seçim sürecidir dolayısıyla bunların ön hazırlığını yapıyoruz. 23’ünden sonra çok hızlı bir şekilde, yabancı yatırımcılar, mülk satışları ve serbest bölge konusunda açılımlar olacak” dedi.

"YAVAŞ YAVAŞ İNDİRİM BAŞLADI"

Marketlerde artışlı fiyatlar konusunda da değerlendirmelerde bulunan Başbakan Sucuoğlu , marketlerde yavaş yavaş indirim başlandığını ve bu konudaki denetimlerin sürdüğünü kaydetti.

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