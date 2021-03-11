Faiz Sucuoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter'i ziyaret etti

UBP Lefkoşa Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e bugün saat 15.00’de bir ziyarette bulundu. Başkan İsmail Arter ile Dr. Sucuoğlu arasında başkanlık makamında yapılan görüşmede ülkedeki pandemi süreci ve buna bağlı olarak ekonomik durumla ilgili konular konuşuldu.

Başkan Arter, Dr. Faiz Sucuoğlu’nu tekrar Belediyede görmek ve istişare etmekten memnun olacağını ifade ederek, ülkenin siyasi durumlarının kendilerinin dışında olduğunu, Belediye olarak esas dertlerinin ekonomi ve pandemi olduğunu söyledi.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, UBP Lefkoşa Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu’nun Turizm, Sağlık, ve Çalışma Bakanlıklarında görev aldığı dönemlerde Belediye ile her zaman sıkı ilişkiler içinde çok iyi çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, ziyaretinden çok memnun olduğu Sucuoğlu’nun eski bakan olmasının ötesinde bir doktor olarak da ziyaretler dışındaki zamanlarda da hem ülke hem de dünya gündemini konuştukları değerli biri olduğunu söyledi.

Zaman ayırıp Gazimağusa’ya gelen Dr. Faiz Sucuoğlu’na Belediye ile ilgili bilgileri aktardığını, Dr. Faiz Sucuoğlu’nun tecrübelerinin ışığında Belediyenin çalışmalarını geliştireceklerini ifade eden Başkan Arter, ekonomik çarkların dağılmaya doğru gittiği bir dönemden geçtiğimizi, pandeminin felaketten öte sıkıntı olduğunu yaşayarak bilenlerden olduğunu, bunu her fırsatta merkezi hükümetle paylaştığını ifade etti. Başkan Arter, bu sözlerin karamsar tablo çizmek için olmadığını, alınması gereken tedbirlerin olduğunu, belediyenin alabileceği tedbirleri aldığını ancak hükümetin de bu konulara aynı hassasiyeti göstererek sözde değil sahada birşeylerin yapılması gerektiğini kaydetti. Başkan Arter, Dr. Faiz Sucuoğlu’nu tekrar Belediyede görmek ve istişare etmekten memnun olacağını ifade ederek, ülkenin siyasi durumlarının kendilerinin dışında olduğunu, Belediye olarak esas dertlerinin ekonomi ve pandemi olduğunu söyledi.

UBP Lefkoşa Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu ise, ziyaretin çok önceden planlanan bir ziyaret olduğunu ancak hem zaman hem de süreç anlamında pandeminin dünyayla birlikte ülkemizi de sarmasından dolayı ziyaretin mümkün olmadığını, Belediyeye yaptığı ziyaretin bir dost ziyareti olduğunu söyledi. Sucuoğlu, Başkan İsmail Arter ile görüşmesinde en önemli konuların ekonomi ve sağlık olduğunu, Eski Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli’nin de söylediği gibi Gazimağusa Belediyesinin pandemiyle mücadelede ciddi boyutta katkı yaptığını, Maraş konusunda da Belediyenin çok büyük katkısının olduğunu bildiğini, altyapı olarak çok büyük adımlar atıldığını, tüm bu konuları konuşma fırsatı bulduklarını söyledi.

Dr. Faiz Sucuoğlu, tüm Kuzey Kıbrıs’ı ilgilendiren ve sıkıntıya sokan bu süreçte tünelin ucunda ışığın yakında görüleceği umudunu taşıdığını ifade ederek, Gazimağusa’nın en önemli özelliği olan turizm ve eğitim sektörlerinin yara aldığını, özellikle binlerce öğrencinin burada olmamasının esnafa da sıkıntı getirdiğini, Belediyenin de yoğun çalışmasıyla aşıların da yapılmasıyla birlikte normal yaşama geçilmesini umut ettiğini söyledi.

İnsanlığın yazılı tarihinde 190 ülkeyi etkileyen bir pandeminin bir ilk olduğunu, bizim jenerasyonun bunun şansızlığını yaşadığını ifade eden Sucuoğlu, hep birlikte el ele bu sıkıntıları arkamızda bırakacağımızı ifade ederek nazik davetinden dolayı Başkan İsmail Artr’e teşekkür etti.