Faiz Sucuoğlu: ''İlk turda biteceğini bekliyoruz''

Sucuoğlu, katıldığı TV programında açıklamalarda bulundu;

“Son rötuşları yapıyoruz hazırız. Beklentimiz ilk turla bitirmedir. Son üç günde izlenimimiz bu yönde. Temennimiz birliğimizi bütünlüğümüzü bozmadan bu kurultayın hayırlara vesile olmasıdır. UBP kurultayları ülkeyi ilgilendiren gündem yaratan bir konudur. Güzel bir kurultay olacak, temennim budur. Halkın arzu ettiği bu ekonomik krizde hükümettir. Son çare erken seçimdir. Aklın yolu birdir.. Halk böyle bir eğilimde değil. Halkı ilgilendiren içinde bulunduğu durumdur.”