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Faiz Sucuoğlu, istifa mektubunu partiye gönderecek

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Faiz Sucuoğlu'nun gün içinde istifa etmesi bekleniyor. UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, "Faiz Sucuoğlu, partiye gelmeyecek. İstifa mektubunu gönderecek." dedi.
Faiz Sucuoğlu, istifa mektubunu partiye gönderecek

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı görevinden istifa edecek olan Faiz Sucuoğlu'nun istifa mektubunu, UBP Genel Merkezi'ne gün içinde ulaştırması bekleniyor.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Genel Merkezi girişinde basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, "Tüzüğümüze göre, 45 gün süre içerisinde partiyi kurultaya götürmem gerekiyor. Sucuoğlu, partiye gelmeyecek, istifa mektubunu gönderecek." ifadelerini kullandı.

 

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