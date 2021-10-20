Faiz Sucuoğlu: "Kahroldum... Çok üzüldüm"

UBP Genel Başkan adaylarından Faiz Sucuoğlu, Başbakan Ersan Saner ile ilgili ne videoyu izlediğini ne de Başbakan Saner’in açıklamalarını okumadığını söyledi.

UBP Genel Başkan adaylarından Faiz Sucuoğlu, Başbakan Ersan Saner ile ilgili ne videoyu izlediğini ne de Başbakan Saner’in açıklamalarını okumadığını söyledi.

Sucuoğlu, “Çok üzüldüm, çok çok üzüldüm… Bir kurgu mu bilmiyorum. İzlemek de istemedim” dedi.

“Maalesef üzücü.. Bu kasetin bu şekilde yayılmasını, kaynağını bulmak zor olmasa gerek. Gerekli cezanın da verilmesi zor olmasa gerek günümüz imkanları ile” diyen Sucuoğlu, tv2020 ekranlarında telefonla katıldığı yayında “UBP zarar görür mü?” sorusuna “evet çok sıkıntılı…” yorumunu yaptı.