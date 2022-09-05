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Faiz Sucuoğlu: Kazada, herhangi bir can kaybı olmaması, bizlerin tek tesellisidir

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UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, ailesiyle birlikte geçirdiği trafik kazası ile ilgili olarak, “Kazada, herhangi bir can kaybı olmaması, bizlerin tek tesellisidir” dedi.
Faiz Sucuoğlu: Kazada, herhangi bir can kaybı olmaması, bizlerin tek tesellisidir

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu ve ailesi bugün akşam saatlerinde bir trafik kazası geçirmişti.

Sucuoğlu, konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Kaza neticesinde kendisinde, eşinde ve kızında herhangi bir yaralanma olmadığını belirten Sucuoğlu, “Karşı aracın sürücüsü de bu vahim olaydan yara almadan kurtulmuştur” dedi.

Sucuoğlu’nun açıklamasının tam metni şu şekilde:

“Değerli dostlarım, bu akşam saatlerinde maalesef bir trafik kazası yaşadık. Eşim ve kızım ile birlikte, kendi aracımızda seyahat ettiğimiz esnada, karşıdan gelen araçla çarpıştık. Kaza neticesinde, şahsım, eşim ve kızımda, çok şükür, herhangi bir yaralanma olmamıştır. Eşimin adına kayıtlı araçta ciddi hasar meydana gelmiştir.

Karşı aracın sürücüsü de bu vahim olaydan yara almadan kurtulmuştur... Kazada, herhangi bir can kaybı olmaması, bizlerin tek tesellisidir... Kaza anından itibaren, yakınlarımızdan, sevenlerimizden gördüğümüz yoğun ilgiye, polisimizin, kazanın hemen sonrası ortaya koyduğu çabasına, yakın ilgisine çok teşekkür ediyorum... Hepimize geçmiş olsun...”

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