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Faiz Sucuoğlu kimdir ? neden istifa etti?

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Faiz Sucuoğlu 27 Ağustos 1961 Poli, Baf doğumlu Kıbrıs Türkü doktor ve siyasetçi.
Faiz Sucuoğlu kimdir ? neden istifa etti?

EĞİTİM HAYATI 

  Lefkoşa Türk Lisesi'ni bitirdikten sonra burslu olarak Almanya'da başladığı tıp eğitimini Çapa Tıp Fakültesi'nde tamamlamıştır.

1993'te İstanbul'da Kadın Hastalıkları ve Doğum ihtisasını bitirmiştir, ardından KKTC'ye dönerek Lefkoşa’da açtığı özel kliniğinde mesleğini yürütmüştür.

 

SİYASİ KARİYERİ

     

     2011 yılından itibaren UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı görevini yürütmüş, 16 Temmuz 2015 - 4 Nisan 2016 tarihleri arasında Turizm Bakanı, 16 Nisan 2016 - 2 Şubat 2018 tarihleri arasında Sağlık Bakanı, 22 Mayıs 2019 - 9 Aralık 2020 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. 5 Kasım 2021 tarihinde KKTC Başbakanı oldu.Maliye Bakanı Sunat Atun'u görevden alma isteğine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan gelen olumsuz yanıt üzerine 2. Sucuoğlu Hükûmeti'nin istifasını sundu, istifa 20 Nisan 2022'de kabul edildi.25 Nisan 2022'de 3. Sucuoğlu Hükûmeti'nin kurulmasıyla yeniden başbakan oldu. 30 Nisan 2022'de yeniden istifa etti.

Almanca ve İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

NEDEN İSTİFA ETTİ?

   Sucuoğlu'nun ailesi, sağlık durumundan endişe ederek istifa kararı almasını talep etti. Bu talebi olumlu karşılayan Sucuoğlu, siyaset hayatına milletvekili olarak devam etme kararı aldı.

 

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