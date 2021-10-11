Faiz Sucuoğlu, UBP'nin 46. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde en ön saflarda mücadele eden, büyük özverilerle kurduğumuz devletimizi, yaşatma ve yüceltmeyi görev edinmiş 11 Ekim 1975'te kurulan partimizin, bugün 46. kuruluş yıl dönümü.

Sucuoğlu'nun mesajı:

Kıbrıs Türkünün varoluş mücadelesinde en ön saflarda mücadele eden, büyük özverilerle kurduğumuz devletimizi, yaşatma ve yüceltmeyi görev edinmiş 11 Ekim 1975'te kurulan partimizin, bugün 46. kuruluş yıl dönümü.

Öz değerlerimiz olan, birlik ve beraberlik duygusu ile gönülden bağlı olduğumuz, bugün gururla ve şerefle geçen 46.yılını kutladığımız partimiz için mücadeleleri ile bizlere yol gösteren, bu devleti kuran ve halkının refahı, huzuru ve egemenliği için tüm kademelerde çalışan dava arkadaşlarımı saygı, sevgi ve minnet ile anıyorum.

Ulusal Birlik Partili kardeşlerime sağlık, huzur ve esenlikler dilerken, mensubu olmaktan onur duyduğum, Ulusal davada birlik ve beraberlik gerçeğini benimsemiş olan partimizin kuruluşunun 46. Yıl dönümünü en içten dileklerimle kutlarım.