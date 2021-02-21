Faiz Sucuoğlu:“Ben adayım, yarım bıraktığımız işi bitireceğiz”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu, TV 2020’de yayınlanan bir programa telefon bağlantısı ile katıldı:

Sucuoğlu'nun konuşmasından başlıklar:

“Ben adayım, yarım bıraktığımız işi bitireceğiz”

“Taban ayaktadır… Telefonlarımız kilitlendi dün saat 15.30’dan bu yana. En erken zamanda taşların yerine oturması için kurultayın yapılması gerekir. 19 vekilin ortak görüşüyle en geç haziran ayının sonuna kadar kurultayın yapılması gerektiği yönünde görüş ortaya koydu. Ekim ayı olmaz” dedi.