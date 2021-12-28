Faiz Sucuoğlu'ndan tek başına iktidar vurgusu

Başbakan Faiz Sucuoğlu, ilaç da dâhil olmak üzere KDV’yi sıfırladıklarını belirtti. Sucuoğlu erken genel seçimle ilgili de yorumda bulunarak, partisinin tek başına iktidar şansının korkunç derecede yüksek olduğunu kaydetti.

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in sunduğu ‘Sabah Postası’ isimli programa katılarak, soruları cevapladı.

“SON GÜNLERDE DÖVİZİN DÜŞMESİYLE MORAL BULDUK”

Ekonomik anlamda başlarına gelmeyenin kalmadığını söyleyen Sucuoğlu, ekonomik daralmanın -16 olduğunu, turizm sektörünün 950 milyon dolardan 160 milyon dolara düştüğünü ve döviz nedeniyle öğrencinin de çarşıya beklenen ilgiyi gösteremediğini ifade etti.

Tam bir kaos yaşandığını ifade eden Faiz Sucuoğlu, son günlerde dövizin düşmesiyle moral bulduklarını söyledi.

“13. MAAŞ CUMA GÜNÜ ÖDENEBİLİR”

Ödemeler konusunda açıklama yapan Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan protokol katkılarının geldiğini belirtti. Sucuoğlu, dün itibariyle ödemelerin başladığını söyledi.

Olumsuzluklara rağmen yaklaşık 14 gün içerisinde 1 milyar 218 milyon TL ödeneceğini kaydeden Sucuoğlu, Sosyal Sigortalar Dairesi’nde bir sorun yaşandığını belirterek, sorunun çözülmesi halinde 13. maaşın Cuma günü ödeyeceğini ifade etti.

“TÜRKİYE İLE HİÇBİR SIKINTIM YOK”

Türkiye ile ilişkilerini ve süreci değerlendiren Sucuoğlu, Türkiye ile hiçbir sıkıntısının olmadığının altını çizdi. Sucuoğlu, kendi döneminde toplanamayan meclisin toplanmaya başladığını, bütçenin ve 7-8 yasanın geçtiğini ve daha sonra Türkiye ile iletişime geçtiğini kaydetti.

Sucuoğlu, Türkiye’de de bütçe görüşmelerinin çok yoğun sürdüğünü, döviz krizi başladığını, bütçe görüşmesi sonrası temasa geçtiklerini belirtti.

Bu hafta Türkiye’ye gitmek üzereyken Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Koronavirüse yakalandığını belirten Sucuoğlu, Oktay’ın hastalığı atlatması sonrası hem Oktay hem de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini söyledi.

Sucuoğlu, Türkiye ile arasında bir sıkıntının olmadığını yineleyerek, “Zorla sıkıntı yaratmanın anlamı yok” dedi. Sucuoğlu “Bu dedikodu öyle bir şey ki sonunda dedikoduyu yapanı da inandırır” dedi.

“DENETİM YAPILIYOR”

Piyasada fiyat denetiminin Ticaret Dairesi tarafından yapıldığını kaydeden Sucuoğlu, basınla ne kadar ceza kesildiğinin paylaşılacağını ifade etti.

Sucuoğlu şu şekilde konuştu:

“Denetleme yapılıyor ama bütün marketleri, bakkalları ve satış noktalarını 30 memurla götürmeniz mümkün değil. Vatandaşa ve marketlere düşen görev, ellerini taşın altına koymasıdır. Patatesçilerle görüştüm, çamur olduğu için tarlaya giremediklerini, bu nedenle ürünün az olmasından dolayı patatesin 17 TL’ye yükseldiği ifade edildi. Dün itibariyle tarlaya girmeye başladıklarını, fiyatın aşağıya düşmeye başladığını söylediler.”

“İLAÇ DÂHİL KDV’Yİ SIFIRLADIK”

Sucuoğlu, yurttaşa çağrısını yineleyerek, “Pahalı olanı değil, ucuz olanı alın” dedi.

Yurttaşa yardım için ilaç da dâhil olmak üzere KDV’yi sıfırladıklarını belirten Sucuoğlu, “Zaten temel gıda maddelerinin yüzde 80, yüzde 90’ında KDV sıfırdır” dedi.

“BELLİ DÖNEMLERDE HERKES ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYACAK”

Un kriziyle ilgili de konuşan Başbakan Sucuoğlu, “Yerel üretimi de baltalamak istemiyoruz ama belli dönemlerde herkesin elini taşın altına koyması lazım” dedi.

“Kimse kusura bakmasın; altında 3 tane jip varsa, gelirini-giderini 1-1 buçuk aylığına eşitle, vatandaşa katkın olsun. Bunu genel sektörler için söylüyorum...” şeklinde konuşan Sucuoğlu, perşembe günü akaryakıt ve tüp gazda küçük bir indirim beklediğini söyledi.

“ATEŞTEN DEĞİL, LAVDAN GÖMLEK BULDUK”

“Ateşten değil, lavdan bir gömlek bulduk” diyerek ülke durumunu anlatan Sucuoğlu, 1974 harekâtından bu yana böyle bir durum olmadığını söyledi. Sucuoğlu, yazılı insanlık tarihinde dünyayı kasıp kavuran tek pandeminin Koronavirüs olduğunu da söyledi.

“KUTUPLAŞMA YARATIRSAM AĞIRLIĞIM KALMAZ”

Parti genel başkanı olarak partisinde herkese aynı mesafede olduğunu ifade eden Sucuoğlu, “UBP, bütünlük, omuz omuza mücadele ve kucak kucağa yürüyüş yani ‘bir’ olmayı hedefledi. Ben parti başkanı olarak gidip de kutuplaşma yaratırsam ne ağırlığım ne de farklılığım kalır” dedi.

“KARMA OYA OYNAYANI DUYARSAM, DEŞİFRE EDECEĞİM”

Erken genel seçimle ilgili de konuşan Sucuoğlu, partisinde herhangi bir milletvekili adayının ‘karma oy’a oynadığını duyması durumunda deşifre edeceğini söyledi.

“TEK BAŞINA İKTİDAR ŞANSI KORKUNÇ DERECEDE YÜKSEK”

Yaptıkları tespitlere göre partisinin tek başına iktidar şansının korkunç derecede yüksek olduğunu belirten Sucuoğlu, “Bir parti gider 50 kişiyi bulamaz, biz minimum 500 kişiyi buluyoruz. En önemlisi, coşkuyu görüyorsun; kadınların ve gençlerin heyecanı var. UBP’de olan heyecan bu. UBP’liler tek başına iktidara inanmış durumda” dedi. Sucuoğlu, istikrar için tek başına iktidarın da gerekli olduğunu belirtti.

“7 BİN TL’YE KARŞI ÇIKMADIM”

Asgari ücret belirleme sürecine de değinen Sucuoğlu, 7 bin TL’ye karşı çıkmadığını, asgari ücreti belirleme yönteminin daha demokratik olması gerektiğini söyledi. Asgari ücrete 10 günlük itiraz süreci olduğunu belirten Sucuoğlu, itiraz gelmesi durumunda değerlendirme yapılacağını ve sürecin devam edeceğini söyledi.