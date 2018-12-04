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Faizlere “ara emri”

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Kredi Faizleri ile Mücadele Komitesi olarak başlatılan hukuksal mücadelenin ilk ayağı sonuçlandı
Faizlere “ara emri”

Kredi Faizleri ile Mücadele Komitesi tarafından yapılan açıklamada başlattıkları hukusal mücaelenin sonuçlandığını ve "kooperatif yönetim kuruluna yargının dur dendiği" belirtildi .

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Faizlere “ara emri” alınmıştır

 

"Kredi Faizleri ile Mücadele Komitesi olarak başlatmış olduğumuz hukuksal mücadelenin ilk ayağı sonuçlanmıştır.  

   Öğretmenler Kooperatifi Ltd. Yönetim Kurulu’nun mevcut borçlarla birlikte ucu açık olarak kredi faizlerini yüzde yüze yakın bir oranda artırması, insanımızı hem sosyal hem de ekonomik olarak ciddi bir dar boğazın içerisine sokmuştur.

  

Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybıyla çok zor durumda olan emekçilerimiz, buna ek olarak bir de kendi öz kuruluşları olan kooperatiften darbe almışlardır.

  

Daha önce yapmış olduğumuz girişimler ve açılımlara vurdumduymaz tavırlarını devam ettiren ve hala daha istifa etmemek için direnen kooperatif yönetim kuruluna yargı dur demiştir.

 

   Faiz oranlarını, sorgusuz sualsiz, hiçbir bilgilendirme ve izin almadan “ben yaparım olur” mantığı ile artıran yönetim kurulu, üyesini temsil eden komiteye yanıt dahi vermemiştir.

 

   Kooperatifin sahibi olan öğretmeni, üvey evlat muamelesi ile karşılayan kooperatif yönetim kurulunun başkanı, yaptığı talihsiz açıklamalarla üyeden kopuk hareket ettiğini bir kez daha göstermiştir.

  

Bir tüccar zihniyeti ile basına açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı, öğretmenin, kooperatifinde yaşanan sıkıntıları aşmak için sormuş olduğu sorulara yanıt veremeyecek kadar aciz duruma bürünmüştür.  Kooperatifin ticari bir banka gibi kar marjı yüksek olarak faaliyetlerini sürdürdüğü gerçeği, K.T. Öğretmenler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Temel’in açıklamalarından bir kez daha su yüzüne çıkmıştır.

  

Sayın Temel’in, kooperatife ait lüks bir aracı kendi aracı gibi özel işlerinde yıllardır kullanmasını kabullenemeyen üyesinin getirdiği eleştirilere kulak kapaması, kooperatifin diktatör bir anlayışla yönetildiğini göstermiştir.

  

400’e yakın öğretmenin imzalı metnine rağmen, herhangi bir açıklama yapmayan ve öğretmenine kulak tıkayan yönetim kurulunun tek taraflı olarak faiz artırımı yönünde almış olduğu kararı, yargı ara emri vererek durdurmuştur. 

  

Ucu açık bir şekilde faiz artırımına giden ve insanımızda belirsizliğe neden olan uygulamayı asla onaylamıyoruz. Hiçbir kimse, önceden alınmış olan kredi borcuna sürekli değişken bir şekilde faiz artırımı uygulanmasını kabul etmemektedir. Hele bu borçların, bilgisayarların bile hesaplayamadığı bir süre şeklinde artırılmasını reddediyoruz.

 

  Kooperatifin tartışılır pozisyona gelmesine ve öğretmenin başka bankalara muhtaç duruma sokulmasına neden olan yönetim kuruluna öğretmen, “artık yeter” demektedir.

 

  Yargı sürecinde alınan “ara emri“ kararı sonrasında, daha önce de vurguladığımız gibi kooperatifçilik ideolojisinden uzak ve tüccar mantığı ile hareket eden yönetim kurulunun, derhal istifa etmesi kaçınılmaz olmuştur. "

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