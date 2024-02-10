  • BIST 9045.97
  • Altın 1996.576
  • Dolar 30.6617
  • Euro 33.0839
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAGazze’de kademeli ateşkes

Fake Diploma! Tutuklu sayısı 4'e yükseldi

» »
KSTU’da Mali Polis soruşturması: Tutuklu sayısı dörde yükseldi
Fake Diploma! Tutuklu sayısı 4'e yükseldi

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) Mali Polis tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında dün tutuklanarak bugün nöbetçi mahkeme huzuruna çıkarılan Ç.I. ve S.I.’ya  üçer gün tutukluluk verildi.

Zanlı Ç.I. “sahte belge düzenleme, sahtekarlıkla para temini, sahte belgeyi tedavüle sürme”, zanlı S.I. ise “sahte belge düzenleme, sahte belgeyi tedavüle sürme” ile suçlanıyor.

Yargıç Meltem Dündar huzurunda görülen davalarda,  Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliğinden  Polis Memuru Ortunç Özbaylı yeminli şehadet vererek bulguları aktardı.

-“Kayıt, notlarının girilmesi ve diploma hazırlanması aynı gün yapıldı”

Özbaylı,  Ç.I.’nın 17 Ekim 2022 tarihinde Üniversite’nin Psikoloji bölümüne kayıt yaptığının ve aynı gün notlarının girildiğinin ve diplomasının hazırlandığının tespit edildiğini söyledi. Polis, Ç.I.’nın İşletme Yönetimi Yüksek Lisans diploması ile ilgili kayıt, notların girilmesi ve diploma hazırlanmasında iki farklı tarih görüldüğünü belirterek, yüksek lisansta “başarısız” olan notunun dün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılan S.G’nin talimatıyla S.I. tarafından “başarılı” olarak değiştirildiğinin bazı ifadelerde ortaya konduğunu kaydetti.

Özbaylı  ayrıca, Ç.I.’nin kademe ilerlemesi almak için bahse konu diplomalarını bir dilekçe ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ibraz ettiğini de ekledi.

Polis Memuru Özbaylı,  rektör yardımcısı pozisyonundaki S.I.’nın ise bahse konu diplomalara imza attığını aktardı. İzahatı istendiğinde ise yüksek lisans diplomasını imzaladığını kabul ettiğini ancak lisans diplomasını imzalamadığını söylediğini belirterek,  incelenmek üzere zanlıdan imza örnekleri alındığını kaydetti.

-11 ifade alındı

Dünden itibaren 11 kişiden ifade alındığını, daha birçok kişiden ifade alınması gerektiğini ve suçtan kaynaklı bir gelir elde edilip edilmediğinin de araştırılacağını anlatan Özbaylı,  zanlıların soruşturmaya etki edebileceği gerekçesiyle üçer gün tutukluluk talep etti.

Savcı Hasan Boşnak da, zanlıların ağır ceza kapsamına giren ithamlarla karşı karşıya olduğunu söyleyerek, tahkikata ve emarelere etki edebilecekleri için üçer gün tutukluluk talep etti.

Duruşmada Ç.I.’nın avukatı Ali Tunçtaşlı da söz alarak, bahse konu diplomaları müvekkilinin düzenlemediğini, 2023 yılı içerisinde Üniversite’de datanın çöktüğünü ve kayıt, not işleme ve diploma hazırlama işlemlerinin bu nedenle bir günde sisteme işlenmiş olabileceğini söyledi. Tunçtaşlı ayrıca, Ç.I.’nın sağlık sorunları olduğunu belirterek, doktor kontrolünden geçirilmesini talep etti.

Zanlı S.I. da söz alarak, kendisinin asla sahte eylemlerde bulunmadığını söyleyerek, araştırmanın yapılmasını istediğini ifade etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların üçer gün poliste tutuklu kalmalarına ve Ç.I.’nın doktor kontrolünden geçirilmesine karar verdi.

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KSTU) Mali Polis tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında tutuklanan 2 kişi ise dün Güzelyurt’ta mahkeme çıkarılarak haklarında yedişer gün tutukluluk kararı alınmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklu  zanlı sayısı 4 oldu

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafik Denetimlerinde 10 Alkollü Sürücü Rapor Edildi10 Şubat 2024 Cumartesi 11:56
  • Tarım Bakanlığından patates üreticilerine ekimle ilgili tavsiyeler…10 Şubat 2024 Cumartesi 11:11
  • Meteorolojiden toz uyarısı…10 Şubat 2024 Cumartesi 10:35
  • Meteorolojiden toz uyarısı…10 Şubat 2024 Cumartesi 10:35
  • Hava nasıl olacak?10 Şubat 2024 Cumartesi 10:31
  • MALİ POLİS ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA YÜRÜTÜYOR10 Şubat 2024 Cumartesi 10:30
  • KTSU’da Mali Polis soruşturmasında 3 tutuklu…10 Şubat 2024 Cumartesi 10:27
  • Bisiklet Yarışı, Pazar Günü Kaplıca-Tatlısu Sahil Şeridi Yolunu Kapatacak09 Şubat 2024 Cuma 16:46
  • Gaziveren'deki İnşaatta Korkunç Kaza: İşçi Tahta Paletin Altında Hayatını Kaybetti09 Şubat 2024 Cuma 16:32
  • Mevlevi'de Ani Ölüm: Ali Küçük Kalp Yetmezliği Nedeniyle Hayatını Kaybetti09 Şubat 2024 Cuma 16:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti