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Fakülteler Arası Voleybol Turnuvası’nın Şampiyonu Eczacılık Fakültesi!

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Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği Fakülteler Arası Voleybol Turnuvası’nda büyük çekişme yaşandı. Finalde rakibini mağlup eden Eczacılık Fakültesi, şampiyonluk kupasını kaldırarak turnuvaya damgasını vurdu
Fakülteler Arası Voleybol Turnuvası’nın Şampiyonu Eczacılık Fakültesi!

Filenin Şampiyonları Eczacılar Oldu!

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü ve Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın iş birliğiyle düzenlenen Fakülteler Arası Voleybol Turnuvası’nın şampiyonu Eczacılık Fakültesi oldu!

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü ve Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın iş birliğiyle düzenlenen “Fakülteler Arası Voleybol Turnuvası”, RA25 Spor Salonu’nda heyecan dolu bir hafta yaşattı. Turnuvanın sonunda, büyük bir çekişmeye sahne olan final maçında Eczacılık Fakültesi, şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 20 fakültesi arasından turnuvaya; Hemşirelik, Fen-Edebiyat, Sağlık Bilimleri, Veteriner Hekimliği, Spor Bilimleri, Diş Hekimliği, Mühendislik, Hukuk ve Eczacılık Fakülteleri katıldı. Yarı final maçlarında Hemşirelik, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Veteriner Hekimliği Fakülteleri kıyasıya mücadele etti.

Üçüncülük maçında Diş Hekimliği Fakültesi, rakibi Hemşirelik Fakültesini mağlup ederek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı. Büyük finalde ise Eczacılık Fakültesi ile Veteriner Hekimliği Fakültesi karşı karşıya geldi. Heyecan dolu dakikaların ardından Eczacılık Fakültesi, rakibini mağlup ederek şampiyon oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi Fakülteler Arası Voleybol Turnuvası’nda dereceye giren sporcular ve takımlar kupa ve madalyalarını Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Umut Aksoy, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış ve Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş’ın elinden aldı.

Doç. Dr. Hakan Atamtürk: “Bu tür organizasyonlar, üniversitemizin kültürel ve sosyal dinamizmini de ortaya koyuyor.”

Düzenlenen turnuvalar ile fakülte ve bölümler arasındaki birlikteliği güçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Hakan Atamtürk “Bu tür organizasyonlar, üniversitemizin kültürel ve sosyal dinamizmini de ortaya koyuyor” dedi.

“Öğrencilerimizin sahada gösterdiği performans, sporda yalnızca rekabetin değil, aynı zamanda dayanışmanın da ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlattı” ifadelerini kullanan Doç. Dr. Hakan Atamtürk, “Eczacılık Fakültesi’ni şampiyonlukları için tebrik ederken, tüm katılımcılara gösterdikleri sportmenlik için teşekkür ediyorum” dedi.

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