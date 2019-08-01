Falcao transferinde sona doğru; iki manajer Monaco ile görüşüyor

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Radamel Falcao'nun transferinde kritik gelişmeler yaşanıyor. TRT Spor'un haberine göre; Kolombiyalı yıldızı Falcao için menajer Ahmet Bulut ve Jorge Mendes devreye girmişti. İki manajerin şu sıralarda Monaco Kulübü ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Galatasaray'la anlaştığı idddia edilen Radamel Falcao'nun sözleşme detayları

Bilindiği gibi taraftar uzun süredir pazarlık hâlindeydi. Yönetim, Kolombiyalı golcünün istediği 7 milyon avroluk ücreti indirmek için uğraş veriyordu. Son olarak Başkan Mustafa Cengiz yönetimi, Falcao’ya 6+1 milyon avroluk öneri sundu. Golcü oyuncu da büyük oranda ikna oldu.

Sözleşme süresi 3 sene

Galatasaray yönetiminin, Radamel Falcao’ya vereceği 6 milyon avroluk garanti ücretin büyük bölümünü sponsorlar karşılayacak. Falcao, lig ve UEFA organizasyonlarında toplam 20 gole ulaştığında da her sezon geçerli olmak üzere artı 1 milyonluk avroluk bonus alacak. Ve sözleşmesi de üç yıllık olacak. Yönetimin önümüzdeki günlerde işi resmiyete dökmesi öngörülürken, taraftardan da beklenti büyük.