  • BIST 101.900
  • Altın 253,666
  • Dolar 5,5654
  • Euro 6,1581
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Falcao transferinde sona doğru; iki manajer Monaco ile görüşüyor

» »
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, Monaco'da oynayan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao transferinde sona yaklaştı.
Falcao transferinde sona doğru; iki manajer Monaco ile görüşüyor

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Radamel Falcao'nun transferinde kritik gelişmeler yaşanıyor. TRT Spor'un haberine göre; Kolombiyalı yıldızı Falcao için menajer Ahmet Bulut ve Jorge Mendes devreye girmişti. İki manajerin şu sıralarda Monaco Kulübü ile görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Galatasaray'la anlaştığı idddia edilen Radamel Falcao'nun sözleşme detayları

Bilindiği gibi taraftar uzun süredir pazarlık hâlindeydi. Yönetim, Kolombiyalı golcünün istediği 7 milyon avroluk ücreti indirmek için uğraş veriyordu. Son olarak Başkan Mustafa Cengiz yönetimi, Falcao’ya 6+1 milyon avroluk öneri sundu. Golcü oyuncu da büyük oranda ikna oldu.

Sözleşme süresi 3 sene

Galatasaray yönetiminin, Radamel Falcao’ya vereceği 6 milyon avroluk garanti ücretin büyük bölümünü sponsorlar karşılayacak. Falcao, lig ve UEFA organizasyonlarında toplam 20 gole ulaştığında da her sezon geçerli olmak üzere artı 1 milyonluk avroluk bonus alacak. Ve sözleşmesi de üç yıllık olacak. Yönetimin önümüzdeki günlerde işi resmiyete dökmesi öngörülürken, taraftardan da beklenti büyük.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mağusa Türk Gücü Manga konseri ile şampiyonluğu kutlayacak21 Mayıs 2019 Salı 11:17
  • Süper Lig'de şampiyon Galatasaray19 Mayıs 2019 Pazar 21:56
  • Başakşehir: Daha önce hiç şampiyonluk sabahına uyanmamıştık...19 Mayıs 2019 Pazar 14:14
  • Fatih Terim’den futbolculara: Bitirin bu işi19 Mayıs 2019 Pazar 14:13
  • Galatasaray Divan Kurulu'nda, 'Her şey çok güzel olacak' sloganları (video)08 Mayıs 2019 Çarşamba 18:39
  • Küme düşen takımın otobüsü, futbolcuları statta bırakıp gitti05 Mayıs 2019 Pazar 15:31
  • Küme düşen takımın otobüsü, futbolcuları statta bırakıp gitti05 Mayıs 2019 Pazar 12:37
  • Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme04 Mayıs 2019 Cumartesi 12:02
  • Real Madrid'den 540 milyon euro'luk transfer planı: Pogba, Hazard, Eriksen03 Mayıs 2019 Cuma 19:59
  • Katalonya yönetiminden Messi'ye ödül30 Nisan 2019 Salı 19:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti