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Falcao'nun İspanya'da da sakatlık peşini bırakmıyor

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Rayo Vallecano sağlık personeli, Falcao'nun sağ uyluk kasında yırtık yaşadığını bildirerek tahmini 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Falcao'nun İspanya'da da sakatlık peşini bırakmıyor

Galatasaray'da oynadığı dönemde de sürekli sakatlıklar yüzünden gerçek performansından uzak kalan ve sonrasında Rayo Vallecano'da oynadığı 7 maçta 5 gol atarak gözleri tekrar üzerine çeken Kolombiyalı 35 yaşındaki Radamel Falcao'nun sakatlık kabusu İspanya'da da başladı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Real Madrid, dün sahasında Rayo Vallecano'yu 2-1 mağlup ettiği maçta ikinci yarı oyuna girdikten 7 dakika sonra gol atan ve hemen sonrasında sakatlanarak oyundan çıkan Falcao hakkında kulüpten yazılı açıklama yapıldı.

Rayo Vallecano sağlık personeli, Falcao'nun sağ uyluk kasında yırtık yaşadığını bildirerek tahmini 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Real Madrid'e karşı dün oynadıkları maçta Rayo Vallecano'da yedek başlayan ve 69. dakikada oyuna giren Falcao, takımı 2-0 yenik durumdayken 76. dakikada rakip ağları havalandırarak farkı 1'e indirmişti. Falcao, 80. dakikada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra geldiği Rayo Vallecano'da oynadığı 7 maçta 5 gol atan Falcao, hafta içinde kas ağrıları sorunu yaşamış ve bu yüzden Real Madrid maçında yedek başlamıştı.

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