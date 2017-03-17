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Falcon 9 roketi yeni misyonu için uzaya fırlatıldı

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Falcon 9 roketi yeni misyonu için uzaya fırlatıldı
Amerikan şirketi SpaceX'in Falcon 9 roketi, iletişim uydusu EchoStar 23'ü yüksek irtifa yörüngesine taşımak için Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

Amerikan şirketi SpaceX'in Falcon 9 roketi, iletişim uydusu EchoStar 23'ü yüksek irtifa yörüngesine taşımak için Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla uzaya fırlatıldı.

Uzay aracı ve mekik üreticisi SpaceX'den yapılan açıklamada, 14 Mart'ta şiddetli rüzgar nedeniyle kalkışı iptal edilen Falcon 9'un, iki gün sonra başarılı şekilde uzaya gönderildiği belirtildi.

6 ton ağırlığındaki EchoStar 23'ü yüksek irtifa yörüngesine taşıma misyonuyla uzaya gönderilen Falcon 9, uyduyu dünyanın 35 bin 900 kilometre üzerine çıkaracak.

İletişim uydusu, Brezilya'ya yayın, internet ve diğer iletişim servisleri sağlamak için ekvatordan 45 derece batı boylamı üzerine konumlandırılacak. 

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