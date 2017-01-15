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Falcon 9 roketi yeniden fırlatıldı

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Falcon 9 roketi yeniden fırlatıldı
Amerikan uzay aracı ve roket üreticisi SpaceX'in Falcon 9 roketi, iletişim uydularını Dünya yörüngesine taşıma göreviyle uzaya fırlatıldı.

Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan firmanın, eylülde uzaya göndereceği Falcon 9 roketinin fırlatma rampasında alev almasının ardından geçirdiği soruşturma tamamlandı.

Uzay uçuşlarına 4 ay ara veren Space X'in yeni roketi, TSİ 20.54'te Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

Her uçuşta 10 uydu olmak üzere toplamda 70'den fazla iletişim uydusunu taşıyacak Falcon 9'un görevini 2018'de tamamlayacağı bildirildi.

Falcon 9'un yeni görevinin, Iridium-1 projesi kapsamında 10 farklı iletişim uydusunu yeryüzünden yaklaşık 450 kilometre yüksekliğe taşımak olduğu belirtildi.

Virginia merkezli Iridium projesi kapsamında, küresel ses ve veri iletişimleri sağlayan eski uyduların yerine yeni teknoloji uyduları yerleştirilecek.

Bu görevin, ABD'li iletişim şirketi Iridium ve SpaceX arasındaki anlaşmanın ilk ayağı olduğu kaydedildi.

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter'dan "Görev iyi görünüyor" paylaşımında bulundu.

Falcon 9 roketinin, eylül ayında fırlatma rampasında alev almasından sonra uçuşlarına ara verilmiş, ABD Hava Kuvvetleri, NASA, Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu ve Federal Havacılık İdaresi bu konuda 4 aylık bir soruşturma yürütmüş, kazanın, roketin helyum depolarından birinde yaşanan sorun yüzünden meydana geldiği belirlenmişti.

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