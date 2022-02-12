Falyalı Bağlantısını Görüntüler Ele Verdi

Halil Falyalı'nın öldürülmesi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Cinayetle ilgili olarak; KKTC'de gözaltına alınan Batmanlı Ömer Tunç ile İstanbul'da gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in cinayetten önce otelde birlikte giriş-çıkış yaptıklarına ilişkin kamera kayıtları bulundu.

‘BİRBİRİMİZİ TANIYORUZ'

İki şüpheli ifadelerinde, “Birbirimizi tanıyoruz. Ancak cinayetle ilgimiz yok” dediler. Mustafa Söylemez'in, Falyalı'nın öldürüldüğü günün saat 04.00 uçağıyla İstanbul'a geldiği belirlendi. Bu durum dikkat çekti. Tunç, cinayet gecesinin sabahına karşı bir otelin kumarhanesinde yakalandı. Kumarhanede polis olduğunu tahmin ettiği kişilerin yanına yaklaşmaya başlamasından şüphelenen Tunç kaçmak istedi. Ancak, sivil görevliler tarafından yakalandı.

Falyalı'nın öldürüldüğü yerde MOBESE ve kamera kaydının bulunmadığı anlaşıldı.

Bu durumu SÖZCÜ'ye değerlendiren KKTC'deki bir güvenlik yetkilisi, “Cinayet yeri konusunda da daha önce keşif yapıldığını sanıyoruz. Çünkü MOBESE ve kamera olmayan bir yer seçilmiş. Gözaltına alınanlar arasındaki ilişki, otel giriş-çıkışındaki birlikte kamera görüntüleri onları şüpheli konumuna getirdi” dedi.

‘SOSYAL MEDYADAN DUYDUK'

İfadelerinde birbirlerini tanıdıklarını, KKTC'de birlikte olduklarını, telefon konuşmaları yaptıklarını kabul eden Tunç ve Söylemez, kesinlikle Falyalı cinayetiyle bir ilgilerinin olmadığını, kendilerinin de KKTC'de sosyal medyadan bu cinayeti öğrendiklerini öne sürdü. Geçmişte kardeşleriyle birlikte ‘Söylemezler Çetesi' olarak anılan Mustafa Söylemez, ifadesinde bahis işleriyle ilgili olarak KKTC'ye gittiğini söyledi.