  • BIST 2.051,05
  • Altın 800.89129
  • Dolar 13.5003
  • Euro 15.3124
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 5 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Falyalı Bağlantısını Görüntüler Ele Verdi

» »
KKTC’de gözaltına alınan Ömer Tunç ile İstanbul’da yakalanan Mustafa Söylemez’in cinayetin olduğu gün aynı otelde bulunup, görüştüklerine dair görüntüler ortaya çıktı
Falyalı Bağlantısını Görüntüler Ele Verdi

Halil Falyalı'nın öldürülmesi gündemdeki sıcaklığını koruyor. Cinayetle ilgili olarak; KKTC'de gözaltına alınan Batmanlı Ömer Tunç ile İstanbul'da gözaltına alınan Mustafa Söylemez'in cinayetten önce otelde birlikte giriş-çıkış yaptıklarına ilişkin kamera kayıtları bulundu.

‘BİRBİRİMİZİ TANIYORUZ'

İki şüpheli ifadelerinde, “Birbirimizi tanıyoruz. Ancak cinayetle ilgimiz yok” dediler. Mustafa Söylemez'in, Falyalı'nın öldürüldüğü günün saat 04.00 uçağıyla İstanbul'a geldiği belirlendi. Bu durum dikkat çekti. Tunç, cinayet gecesinin sabahına karşı bir otelin kumarhanesinde yakalandı. Kumarhanede polis olduğunu tahmin ettiği kişilerin yanına yaklaşmaya başlamasından şüphelenen Tunç kaçmak istedi. Ancak, sivil görevliler tarafından yakalandı.

Falyalı'nın öldürüldüğü yerde MOBESE ve kamera kaydının bulunmadığı anlaşıldı.

Bu durumu SÖZCÜ'ye değerlendiren KKTC'deki bir güvenlik yetkilisi, “Cinayet yeri konusunda da daha önce keşif yapıldığını sanıyoruz. Çünkü MOBESE ve kamera olmayan bir yer seçilmiş. Gözaltına alınanlar arasındaki ilişki, otel giriş-çıkışındaki birlikte kamera görüntüleri onları şüpheli konumuna getirdi” dedi.

‘SOSYAL MEDYADAN DUYDUK'

İfadelerinde birbirlerini tanıdıklarını, KKTC'de birlikte olduklarını, telefon konuşmaları yaptıklarını kabul eden Tunç ve Söylemez, kesinlikle Falyalı cinayetiyle bir ilgilerinin olmadığını, kendilerinin de KKTC'de sosyal medyadan bu cinayeti öğrendiklerini öne sürdü. Geçmişte kardeşleriyle birlikte ‘Söylemezler Çetesi' olarak anılan Mustafa Söylemez, ifadesinde bahis işleriyle ilgili olarak KKTC'ye gittiğini söyledi.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Falyalı Suikastında Yeni Bilgiler: İki Ayrı Pusu Atılmış11 Şubat 2022 Cuma 18:01
  • Hentbol Federasyonlarından Başbakanlık’a Ziyaret11 Şubat 2022 Cuma 17:47
  • Lefkoşa Muayene Şubesi Geçici Süre Kapandı11 Şubat 2022 Cuma 17:43
  • CTP MYK, UBP İle Yapılan Görüşme İçin Toplanıyor11 Şubat 2022 Cuma 17:38
  • Cumhurbaşkanlığı: AB’ye Düşen En Önemli Görev; Rum Liderliğine, Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Destekleme Telkininde Bulunmasıdır11 Şubat 2022 Cuma 17:08
  • Kamu-Sen, Gazeteci Ayşenur Arslan’ı Kınadı11 Şubat 2022 Cuma 16:47
  • KTOEÖS: Tek Çözüm Federasyon Ve Uluslararası Hukuk11 Şubat 2022 Cuma 16:35
  • Basın-Sen'den Falyalı Suikastine İlişkin Açıklama11 Şubat 2022 Cuma 16:24
  • Düzensizliğin Getirdiği Sömürünün Mağdurları; Asistan Hekimler11 Şubat 2022 Cuma 16:19
  • BTHK Yeni Hizmet Binasına Taşınıyor11 Şubat 2022 Cuma 16:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti